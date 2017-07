Grupul de Acțiune Locală-GAL Suceava va elabora o strategie pentru accesarea a șapte milioane de euro, după ce a obținut o finanțare nerambursabilă de 50.000 de euro, prin Programul Operațional Capital Uman. Anunțul a fost făcut de viceprimarul Lucian Harșovschi. El a afirmat că, din cele 7 milioane de euro, 40% vor fi pentru construirea și reabilitarea de locuințe sociale, 10% pentru infrastructura de sănătate și servicii sociale, 20% pentru funcționarea GAL-ului, iar 30% pentru creșterea accesului și participarea la educație, precum și pentru reducerea părăsirii timpurii a școlii. Viceprimarul a adăugat că strategia pentru atragerea fondurilor europene va fi întocmită de un grup de inițiativă locală, iar dosarul ar urma să fie depus în noiembrie.

, 8.0 out of 10 based on 1 rating