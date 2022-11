Tabăra „Temerari pe drumul cunoașterii” a făcut un nou popas la poalele cerului de la Dorna Arini, de această dată, oaspeții fiind cei ce în luna iulie au fost gazde. Tinerii voluntari din centrele Ecclesia au fost invitați de membrii Sectorului Catehizare, tineret și educație pentru viață să participe la un eveniment dedicat în exclusivitate lor.

Gala Voluntarilor a fost momentul ales de organizatori pentru a evidenția și răsplăti toată osteneala, dragostea și implicarea de care au dat dovadă tinerii voluntari, pentru momentele în care aceștia au reușit să le fie atât prieteni de nădejde, cât și îndrumători, micilor temerari.

Zilele au fost înfrumusețate cu activități diverse și interactive, datorită Pr. Bogdan Constantin Feștilă, care, pregătind voluntarilor două ateliere de comunicare, cu temele „Comunicarea eficientă în activitățile de voluntariat” și „Vocația iubirii, filantropie și voluntariat catehetic” a reușit să transforme cu ușurință utilul în plăcut, și totodată, să sădească în inimile tuturor voluntarilor învățături de mare preț.

Pauza dintre cele două ateliere, a fost ocupată de activitatea cea mai îndrăgită de tinerii voluntari, și anume, mult așteptată ședință de rafting.

Apoi, înainte de cina festivă, tinerii l-au avut în mijlocul lor pe Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, împreună cu care au săvârșit rugăciunile de seară. Totodată, aceștia s-au bucurat și de un frumos cuvânt de învățătură rostit de către Preasfinția Sa.

Gala Voluntarilor a fost cel mai deosebit și mai cuprinzător moment al zilei, moment în care munca fiecăruia a fost apreciată, iar fiecare și-a manifestat dragostea și entuziasmul, dobândite încă de când a luat naștere echipa taberei. Voluntarii au pregătit pentru organizatori cadouri, poezii, filmulețe, iar, la rândul lor, fiecare dintre ei a primit în dar un album al taberei, cartea ,,Micul Prinț”, cărți de rugăciune și poze cu momentele reprezentative și deosebite ale taberelor. De asemenea, formatorii au oferit fiecărui tânăr câte un certificat de voluntariat, ca răsplată pentru toată dăruirea și implicarea, arătate pe tot parcursul taberelor desfășurate.

Dăm slavă lui Dumnezeu pentru toate bucuriile pricinuite și așteptăm cu nerăbdare următoarea întâlnire. Până atunci, pregătim cu drag următoarele tabere, convinși fiind că ne vom bucura, în continuare, de aceeași dragoste din partea tinerilor ce vor călca pragul taberelor noastre!

„Pentru mine, să fii voluntar înseamnă să fii mai aproape de Dumnezeu, să-ți cunoști sinele și să evoluezi. Una dintre cele mai înțelepte decizii pe care le-am luat în viața mea a fost să mă apuc de voluntariat. Astfel am cunoscut fericirea și împlinirea desăvârșită, întreaga-mi existență devenind mai luminoasă.” (Ana Maria Corduș)

„Să fii voluntar e simplu fapt că ești capabil să dai fără să ceri ceva material înapoi. Când pui lucrurile netangibile mai presus de cele tangibile, când fericirea altora îți provoacă fericire ție, când ești deschis să ajuți din toată inima.”(Anastasia Boghean)

„Meseria de voluntar nu înseamnă doar să acționezi de bunăvoie și în mod conștient în diferite activități, așa cum spune DEX-ul. Pentru mine, această titulatură de „voluntar” presupune iubire, devotament, luarea unor decizii într-un timp scurt, dar, nu în ultimul rând, dorința de cunoaștere și schimbare prin oamenii care te înconjoară.” (Ropcean Alexandru)

„Nu am îndrăznit niciodată să mă gândesc la o eventuală posibilitate de a fi chiar eu unul dintre voluntarii unei tabere care îi face pe copii să zboare prin zările acelei lumi ale frumosului la care am visat întreaga mea copilărie. Fiecare clipă venea cu o imensă încărcătură emoțională, încununate fiind toate momentele din acele zile cu un inegalabil sentiment de iubire față de inocentele suflete de copii. Am petrecut, așadar, zile de poveste pe tot parcursul perioadei noastre de voluntariat, perioadă în care ne-am zidit atât spiritual, emoțional, cât și pragmatic, responsabilitatea, grija și atenția fiind mereu necesare și, totodată, prezente în fiecare moment. Cred cu tărie că această șansă de a fi voluntar mi-a fost dată de sus, iubirea oferită copiilor și, totodată, cea oferită de copii fiind o adevărată scară către desăvârșire. Sunt adânc recunoscătoare pentru minunatele lecții care ne-au încununat zilele petrecute ca și voluntari în cadrul minunatelor tabere și, de asemenea, pentru toate strânsele prietenii pe care le-am zidit, cărămidă cu cărămidă, pe misteriosul drum al cunoașterii, prietenii la fel de profunde, puternice și mărețe ca și cerul.” (Maria Molea)

Arhid. Paul Vlăduț Lungu