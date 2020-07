THE ICONIC ESTATE, parte a Alexandrion Group, cel mai mare producător şi distribuitor de băuturi alcoolice şi vinuri din România, anunţă o nouă identitate vizuală a vinurilor din gama La Crama şi o amplă extensie a gamei, pentru un ,,look & feel’’ modern şi pentru a acoperi o varietate mai mare de ocazii de consum, ȋn acord cu dorinţele şi nevoile consumatorului şi cumpărătorului.

Produse la Crama The Iconic Estate, din struguri cultivaţi ȋn viile din regiunea Dealu Mare, vinurile La Crama au luat naştere din pasiunea oamenilor de a munci pământul din aceasta zonă, transmisă din generaţie ȋn generaţie.

„Noua imagine transmite cu mai multă expresivitate atributele brandului La Crama, printr-un design dinamic şi modern, care comunică unitatea ȋntregii game, conturând, ȋn acelaşi timp, şi o distincţie prin cromatica diferită, specifică fiecărui tip de vin. Elementul central al identităţii vizuale, paharul din care vinul se revarsă descriind un arc de cerc similar cu litera „C” din denumirea brandului, transmite ȋntr-un mod subtil, plin de simboluri, povestea brandului, ȋntregul ciclu de producţie de la recoltarea strugurilor până la momentul ȋn care vinul ajunge pe masă, contribuind la consolidarea legăturii emoţionale cu consumatorul. Atât prin elementele de design ȋmbinate armonios şi distinctive, cât şi prin extinderea de gamă, reuşim să ne atingem şi obiectivul de creştere a vizibilităţii la raft, captând cu mare uşurintă atenţia cumpărătorului. Noua identitate vizuală şi extensia de gamă reprezintă o direcţie strategică ȋn dezvoltarea brandului La Crama, care vizează valorificarea unor oportunităţi ale pieţei de vinuri liniştite.” a spus Marinela Popescu, Director de Marketing, Alexandrion Group.

Gama La Crama este completată acum cu 3 soiuri de vin, care ȋnsoţesc experienţele trăite alături de oameni dragi: ieşiri ȋn oraş, la restaurant sau ȋn natură, petreceri, seri tematice, evenimente speciale sau momente liniştite, de armonie şi bucurie, petrecute ȋn atmosfera caldă a căminului şi nu numai. Un vin fresh, cu arome de ananas, grapefruit şi mere, La Crama Sauvignon Blanc, demisec, poate fi consumat ȋn orice moment al zilei şi complimentează ȋn mod ideal feluri de mâncare cu carne albă, fructe de mare sau peşte. Combinaţia inedită dintre aromele de fructe exotice şi fructe de pădure din La Crama – Rose, demisec, obţinut din Cabernet Sauvignon, surprinde simţurile şi pune ȋn valoare preparate culinare uşoare, aperitive sau carne albă şi salate. Aroma intensă de prune coapte, care se reflectă şi ȋn culoarea puternică a vinului – roşu ȋnchis – recomandă vinul La Crama Merlot, demisec, spre a fi consumat ȋn asociere cu carne roşie, brânzeturi sau paste.

Portofoliul La Crama a fost extins şi cu noi variante cantitative, pentru a răspunde nevoilor de consum diversificate, vinurile La Crama fiind disponibile acum şi ȋn varianta de sticlă de 750 ml şi Bag-In-Box 10 L, pe lângă varianta Bag-In-Box 3 L, care exista anterior.

Vinurile La Crama, precum şi celelate vinuri The Iconic Estate, sunt disponibile ȋn marile lanţuri de magazine, magazinele de proximitate, locaţiile HoReCa, magazinele online de specialitate şi pe iconicdrinks.shop, parte a Alexandrion Group.

THE ICONIC ESTATE, parte a Alexandrion Group, este producător, exportator și importator selectiv de vinuri spumante și liniștite. Compania deține instalații de producție și depozitare, trei linii de îmbuteliere, depozit cu temperatură controlată și pivnițe subterane. Crama din Tohani, Gura Vadului, are una dintre cele mai mari pivnițe din regiunea Dealu Mare și o capacitate de procesare de 5000 tone de struguri pe an, fiind produse aproximativ 3,6 milioane de litri de vin anual, reprezentând aproximativ 5 milioane de sticle. An de an, vinurile produse au fost premiate în diverse competiții internaționale. THE ICONIC ESTATE vinde vinurile sale în mai mult de 40 de țări din întreaga lume și a devenit al doilea cel mai mare exportator de vinuri îmbuteliate din România.

THE ICONIC ESTATE deține peste 255 de hectare de podgorii, cea mai mare parte dintre ele într-una dintre cele mai fertile regiuni viticole din România, Dealu Mare – o regiune care asigură o parte semnificativă a strugurilor folosiți pentru obținerea vinurilor excepționale, similară cu două celebre regiuni vini-viticole europene: Piemonte în Italia și Bordeaux în Franța.

Pivnițele Rhein & CIE Azuga, parte din THE ICONIC ESTATE, sunt cea mai veche locaţie unde se produce, fără întrerupere de la înființare (1892) și până în prezent vinul spumant după o metoda tradițională din Franța. Casa Regală a României apreciază vinurile din pivnițele noastre pentru calitatea lor superioară, numind THE ICONIC ESTATE furnizor oficial pentru vinurile liniștite și spumante.

Calitatea vinurilor, valoarea, rafinamentul și distincția lor fac din THE ICONIC ESTATE unul dintre cei mai buni producători români de vin, care au valorificat potențialul și diversitatea viticolă a țării prin vinurile producție proprie: Rhein Extra, Millennium, Hyperion, Neptunus, Kronos, Rhea, Theia, Colina Piatra Albă, Byzantium, Prahova Valley, La Crama și altele.