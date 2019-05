Pompierii suceveni au intervenit astăzi pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o gospodărie din comuna Sucevița. Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, Alin Găleată, au ars un garaj și o anexă corp comun pe o suprafață de 80 de metri pătrați. ”Incendiul a fost localizat la timp și a fost salvată casa care face și ea parte din corpul comun”, a precizat Alin Găleată.

