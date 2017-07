Șeful Gărzii Forestiere Suceava, Mihai Gășpărel, a anunțat că instituția va scoate la concurs 60 de posturi. El a spus că, astfel, personalul va fi suplimentat cu 30%. Mihai Gășpărel a adăugat că cele mai multe angajări vor fi făcute la Suceava, Bacău și Iași. Gărzii Forestiere Suceava îi mai sînt arondate județele Botoșani și Neamț.

