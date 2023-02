Gartner CDAO este un instrument de diagnosticare a eficientei ce poate evidentia punctele tari si domeniile in care acestia isi pot imbunatati activitatea.

Potrivit unei analize efectuata de specialistii Gartner, cei mai eficienti lideri din domeniul Data & Analytics (D&A) se concentreaza pe crearea de valoare pentru afaceri, pe cultivarea talentelor din domeniu si pe schimbarea culturii.

„Rolul directorului pentru Data & Analytics (Chief Data & Analytics Officer – CDAO) creste in influenta pe masura ce devine necesar pentru organizatii sa transforme datele in valoare de afaceri”, a declarat Carlie Idoine, VP Analyst la Gartner. „CDAO trebuie sa ofere rezultate tangibile de afaceri in organizatiile lor si pentru toti cei interesati, dar se straduie sa demonstreze valoarea. Liderii trebuie sa demonstreze modul in care D&A poate imbunatati procesele de afaceri, poate duce la decizii mai bune si poate sprijini transformarea digitala”, a adaugat Idoine.

Pentru a atinge aceste rezultate, CDAO trebuie sa prezinte acele trasaturi si comportamentele potrivite pentru a fi eficienti in rolul pe care il detin.

Gartner a identificat patru domenii cheie care influenteaza nivelul de eficienta al unui CDAO:

Leadership: Crearea si sustinerea unei functiuni D&A puternice prin prezentarea unor comportamente critice de leadership, cum ar fi construirea de relatii, influentare, comunicare si construirea unei echipe implicate.

Abilitati si cultura: Transforma luarea deciziilor bazate pe date intr-un obicei la nivelul intregii organizatii – lucru pe care utilizatorii din mediul de afaceri il fac automat ca parte a fluxului lor de lucru – prin imbunatatirea data literacy (capacitatea de a obtine informatii semnificative din date) si simplificand-o pentru utilizatorii din mediul de afaceri in scopul de a integra datele si analizele in fluxurile lor de lucru.

Excelenta operationala: Imbunatatirea eficientei si calitatii proceselor de afaceri prin platforme si instrumente in scopul de a permite executarea mai consecventa si de calitate superioara a sarcinilor de lucru.

Rezultate de afaceri: Generarea de valoare pentru afaceri si sprijinirea transformarii prin patrunderea D&A in intreaga organizatie.

„O tendinta clara in randul CDAO cu cele mai bune performante este conectarea cu prioritate datelor si a analiticelor la rezultate de afaceri si masurarea lor, urmarind in acelasi timp crearea de parteneriate in intreaga organizatie si construirea unei echipe implicate”, a spus Idoine. „Acei CDAO care se concentreaza pe obiective specifice de afaceri dovedesc partilor interesate la nivel local si organizatiilor la nivel global valoarea pe care o adauga si sporesc eficienta generala a companiei”, a completat Idoine.

Clientii Gartner CDAO pot afla mai multe despre modul in care pot sa isi evalueze propria eficienta folosind Gartner CDAO Effectiveness Diagnostic, un instrument exclusiv care le permite CDAO sa isi inteleaga eficienta ca lideri si sa isi descopere punctele forte si zonele in care isi pot imbunatati activitatea.

Explorati rezultatele celui de-al saptelea sondaj anual Gartner CDO in e-book-ul Gartner gratuit How Chief Data and Analytics Officers Drive Better Outcomes: Focus on Value, Talent and Culture.

