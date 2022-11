”CIO & Teams Showcase: Trends from 2022 Gartner IT Symposium” este titlul evenimentului din data de 15 noiembrie, organizat la București de echipa locală de vânzări, în ideea diseminării informațiilor cuprinse în cadrul Symposium/Xpo 2022.

Experții Gartner au prezentat cele mai importante moduri în care CIO și directorii IT pot folosi informațiile și tehnologia în moduri noi și emergente pentru a conduce și a face diferența pentru companiile pe care le reprezintă. Deschiderea a fost urmată de un panel de discuții cu CIO și lideri IT din România, fiind moderat de partenerii executivi Gartner – Pawel Bialka – și Hynek Bury – urmărind perspectiva locală asupra tendințelor, riscurilor, oportunităților și provocărilor cheie în 2022 și 2023.

Ulterior au avut loc în paralel sesiunile ”Seven Disruptions You Might You Might Not See Coming: 2022-2027” în care Daryl Plummer, Distinguished VP Analyst la Gartner, analizează șapte perturbări care sunt mai aproape decât ați putea crede și care ar trebui să fie pe radarul strategic al CIO-ului. Sesiunea prezentată în limba română de Alexandru Giurovici, director analyst la Gartner, a avut ca temă ”Multiplicatorii de forță ai automatizării”. Alexandru este specializat în insight-uri, predicții și sfaturi acționabile aplicate în domeniul Infrastructure & Operations, fiind disponibil să răspundă întrebărilor audienței.

Iată care au fost cele mai importante știri și momente de la Gartner IT Symposium/Xpo, eveniment ce a avut loc săptămâna trecută la Barcelona, în Spania, între 7 și 10 noiembrie. Este vorba de o colecție de anunțuri și perspective cheie care au reieșit pe parcursul ultimei zile și o trecere în revistă a principalelor subiecte ale sesiunilor de pe parcursul întregului eveniment.

În ziua a 3-a de la conferință, analiștii Gartner au explorat, printre altele, riscurile și provocările generate de Web3, NFT și criptomonede, precum și amploarea luată de fenomenul de angajare a talentelor indiferent de localizarea acestora. La fel ca și în cele mai importante momente din primele două zile ale evenimentului, am selectat o serie de sesiuni care pot fi redate pe aplicația Gartner Conference Navigator sau pe portalul evenimentului. Vă rugăm să rețineți că unele sesiuni, cum ar fi prezentările invitaților speciali, pot fi disponibile pentru vizionare la cerere doar pentru un timp limitat (de obicei, 30 de zile).

The Geek Takeover – Ce pot învăța companiile tradiționale de la marile companii de tehnologie

Prezentată de Andrew McAfee, Principal Research Scientist, MIT

În discursul său, economistul digital și data researcher de la MIT, Andrew McAfee, co-fondatorul MIT Initiative on the Digital Economy, a făcut o incursiune în viitoarea sa carte, „The Geek Way”, înlăturând cortina de pe ceea ce transformă aceste „companii geek” în performeri constanți, cum excelează în acele industrii aflate într-o evoluție perturbatoare și ce pot învăța companiile tradiționale de la ei.

Directorii generali din diverse industrii susțin astăzi că „suntem la conducerea unei companii de tehnologie”. Când am crezut că nu mai pot fi surprins, CEO-ul Dominos Pizza a susținut că acum conduce o companie de tehnologie.

De ce asistăm la acest fenomen al tuturor companiilor care încearcă să devină o „companie de tehnologie”?

1. Primul motiv este istoricul cheltuielilor corporative pentru toate echipamentele companiei, comparativ cu software-ul și hardware-ul… Acesta este motivul pentru care mulți directori executivi (pot) spune „suntem o companie de tehnologie”

este istoricul cheltuielilor corporative pentru toate echipamentele companiei, comparativ cu software-ul și hardware-ul… Acesta este motivul pentru care mulți directori executivi (pot) spune „suntem o companie de tehnologie” 2. În al doilea rând sunt câștigurile rapide în tehnologiile de bază – Legea lui Moore înseamnă că activele digitale devin din ce în ce mai bune (și, de asemenea, devin învechite) – foarte repede.

sunt câștigurile rapide în tehnologiile de bază – Legea lui Moore înseamnă că activele digitale devin din ce în ce mai bune (și, de asemenea, devin învechite) – foarte repede. 3. Aceasta duce la a treia – cicluri de viață mai scurte ale produsului, o nevoie mai mare de inovație, agilitate ȘI execuție simultane.

Prin urmare, companiile „Tech” trebuie gestionate diferit – iar grupul de companii gestionat de „Geeks” ne arată cum se poate face (și trage deoparte).

Companiile tradiționale se luptă să devină „Tech” sau „Digital”, deoarece abordarea lor tradițională a proiectelor și managementului nu funcționează cu dezvoltarea de software. Adesea, IT-ul cade pradă sindromului de 90% – când totul din proiect arată bine, până când (se presupune) ajunge la 80-90 % (din punct de vedere al timpului) și lucrurile încep să meargă prost, durata extinzându-se la 150% sau 200%. Cu toate acestea, de două decenii există o abordare funcțională: Manifestul Agile. Acest lucru permite creșterea observabilității și eliminarea negării care sunt plauzibile (afirmând că lucrurile merg mai bine/ mai repede decât sunt în realitate).

Cât de des lansează Tesla actualizări pentru software-ul mașinilor? De aproximativ 20 de ori pe an – ceva care ar fi de neconceput în abordarea în cascadă (liniile mici sunt remedieri de bug-uri, cele înalte sunt actualizări semnificative de funcționalități).

Acesta ar putea fi unul dintre motivele din spatele schimbării uriașe a capitalizării pieței producătorilor auto în ultimii 10 ani…

Cu toate acestea, „modul Geek” este mai mult decât o abordare agilă. Un alt lucru important este eliminarea fenomenului „HiPPO” – model de decizie bazat pe „Highest Paid Persons Opinion” (Opinia persoanelor cele mai bine plătite) și înlocuirea acestuia cu testarea A/B – o modalitate științifică de a depăși excesul de încredere umană. Ce alte lucruri fac diferit companiile geek sunt prezentate în viitoarea carte a lui Andrew McAfees „The Geek Way”, programată pentru lansare la începutul anului 2023.

Funcționează modul geek? Capitalizarea pieței oferă o imagine destul de clară a companiilor neobișnuite de pe piața de valori.

Construirea unui viitor digital: Metaversul

Prezentată de Marty Resnick, VP Analyst, Gartner

Șase tendințe conduc astăzi utilizarea tehnologiilor metaverse. În timpul acestei sesiuni, Marty Resnick, VP Analyst la Gartner, a discutat despre modul în care aceste tendințe și tehnologii vor continua să-și determine utilizarea acestuia în următorii trei până la cinci ani.

„După patru zile împreună, cred că ne cunoaștem suficient de bine pentru ca eu să recunosc deschis: iubesc metaversul”, a spus Marty Resnick. „Și s-ar putea să vă gândiți: metaversul nici măcar nu există încă, nu știm cu adevărat ce va fi, iar tipul îl iubește deja. Și da – aș spune că a avut deja succes în trei moduri.”:

Prima modalitate de succes este că ne conduce și ne permite să ne gândim la arta posibilului – în turism, transport, comerț cu amănuntul și în alte părți, începem să gândim „out of the box”, neconvențional.

A doua modalitate de succes constă în faptul că trebuie să înțelegem modul în care tendințe tehnologice cum ar fi metaversul, vor avea un impact asupra lumii – de exemplu, în guvern, cum ne vom proteja cetățenii sau îi vom impozita sau cine deține de fapt metaversul.

A treia modalitate existentă de succes a metaversului este ecosistemul pe care l-a creat deja…

„…Acest slide a fost creat cu luni în urmă. Și îmi imaginez că astăzi ar trebui să avem două sau trei ca acesta”, a spus Marty Resnick.

Gartner definește metaversul ca „un spațiu virtual colectiv comun, creat de convergența realității fizice și digitale îmbunătățite virtual”. Un metavers este persistent, oferind experiențe captivante.

Recomandări cheie

Șase tendințe care conduc tehnologiile de metavers prin care ar putea beneficia organizația:

1. Jocuri

Gartner preconizează că până în 2025, piața de jocuri „serioase” va crește cu 25% datorită impactului tehnologiilor metavers. „Organizațiile vor adopta „jocuri serioase” — tehnologii de gaming, experiențe și scenarii pentru instruire și simularea sarcinilor și funcțiilor specifice de lucru.¨

2. Oameni digitali

„Oamenii digitali sunt reprezentări interactive, bazate pe inteligență artificială, care au proprietăți similare cu gemenii digitali. Organizațiile intenționează deja să folosească oameni digitali pentru a acționa ca agenți digitali identificați în medii metavers pentru servicii pentru clienți, asistență, vânzări și alte interacțiuni cu clienții actuali și potențiali.”

3. Spații virtuale

„Spațiile virtuale implică mai multe experiențe senzoriale și oferă participanților capacitatea de a se scufunda și de a interacționa cu spațiul.” Gartner estimează că până în 2025, 10% dintre lucrători vor folosi în mod regulat spații virtuale, față de 1% în 2022.

4. Experiențe comune

„Metaversul va muta experiențele partajate din aplicațiile imersive izolate și va permite apariția mai multor oportunități interactive de a împărtăși experiențe între aplicații, evenimente pentru consumatori și servicii.”

5. Active tokenizate

„În experiențele din metavers, majoritatea activelor tokenizate vor folosi tehnologii de token nefungibile (NFT). Noile caracteristici și funcționalități activate de metavers vor inspira noi moduri nu numai de a concura și de a monetiza produse și servicii virtuale, ci și de a achiziționa bunuri fizice (lumea reală).”

6. Computing spațial

„Computingul spațial va permite organizațiilor să obțină mai mult de la activele fizice și digitale prin apariția informațiilor digitale „nevăzute” și a conținutului legat de oameni, locuri și lucruri.”

Utilizați hack-uri de management pentru a crea o organizație antifragilă

Prezentată de Dave Aron, Distinguished VP Analyst, Gartner

În vremuri marcate de incertitudine, este important să fii și mai vulnerabil față de clienții tăi și să urmărești să fii antifragil. În această sesiune, Rui Zhang, Sr Principal Analyst la Gartner, a discutat ce hack-uri sunt necesare pentru a crea o organizație antifragilă și cum să le folosească.

Recomandări cheie

„Recunoașteți antifragilitatea ca obiectiv cheie al organizației și ca răspuns la incertitudine.”

Folosiți trei pârghii puternice pentru a crea antifragilitate: Aduceți incertitudinea înăuntrul organizației Gestionați opțiunile reale Experimentați pentru a învăța

„Abordați schimbarea culturii ca un hacker. Nu încercați să fiți cuprinzător, schimbând totul deodată. Mai degrabă, urmăriți să găsiți puncte de acces mici în care sistemul – în acest caz, cultura – este vulnerabil la schimbare și le exploatează.”

„Folosiți hack-uri de management pentru a trece la o cultură a antifragilității.”

Există șapte hack-uri legate de cultura organizațională:

1. Ascultă-ți clienții neascultători/clienții privați de drepturi de drept/non-clienții/foștii clienți 2. Implementați un „Shadow Board” 3. Creați momente pentru opțiuni 4. Creșteți gradul de cunoaștere a opțiunilor prin jocuri 5. Etichetați fiecare investiție „Teamă/Fapt/Încredere” 6. Prezentați și dezbateți pe tema prototipurilor eșuate 7. Organizați „Digital Safari” virtuale

Cum pot CIO să preia inițiativa într-o recesiune

Prezentată de Bryan Hayes, Sr. Director Analyst, Gartner

Există trei presiuni agravante pe care cei mai mulți directori probabil nu le-au mai întâlnit înainte: inflație ridicată persistentă, resurse de talente limitate și scumpe, precum și constrângeri globale legate de aprovizionare. Această sesiune a descris modul în care CIO ar trebui să răspundă proactiv și să se pregătească pentru perioadele de incertitudine economică, prin gestionarea a trei componente cheie: managementul cheltuielilor, investițiile digitale și resursa de talente.

Recomandări cheie

Crizele economice oferă oportunități: 70% dintre companii nu își redobândesc nivelurile de creștere de dinainte de recesiune în cei 3 ani care urmează unei recesiuni. Doar 5% dintre companii obțin în mod constant o creștere profitabilă peste cea a concurenților lor, care ies dintr-o recesiune.

„Directorii IT văd deficitul de talente ca fiind cea mai importantă barieră de adoptare pentru 64% din tehnologiile emergente, comparativ cu doar 4% în 2020.”

Trei acțiuni pentru CIO pentru a rezolva lipsa de talente: Implementați un design de lucru centrat pe om: 66% dintre angajați spun că dacă pot lucra în regim flexibil, vor rămâne în organizație. Sporiți abilitățile managerilor pentru a permite obținerea de performanțe durabile: angajații IT consideră respectul și calitatea managerului drept motivele nr. 2 și nr. 3 ca factor de uzură. Adoptați o cultură de învățare agilă: Oportunitățile de creștere sporesc cu 6% intenția angajaților de a rămâne.

Gestionați viteza: creați o listă prioritizată de compromisuri pe care le veți face în bugetul dvs. cu o scurtă descriere a motivului pentru care mapați strategia în cloud cu obiectivele din digital, acordând în același timp atenție schimbărilor de prețuri și treceți la modele de finanțare agile pentru a vă concentra pe crearea de valoare.

Optimizați forța de muncă: creați o cultură digitală care va atrage și reține talentele, va implementa digitalul mai eficient prin integrarea furnizării de tehnologie cu operațiunile de afaceri și va îmbunătăți productivitatea forței de muncă a organizației prin explorarea tuturor oportunităților de automatizare.

Accelerați digitalul: explorați toate oportunitățile de reducere a costurilor de operare prin accelerarea digitală, dezvoltați o viziune de viitor a clientului pentru a accelera investițiile digitale potrivite pentru viitor și restrângeți metricile pe care le utilizați pentru a măsura și gestiona inițiativele digitale la cele câteva care se aliniază cu rezultatele urmărite.

Deveniți un CIO orientat spre rezultate prin amplificarea abilităților de conducere executivă

Prezentată de Matt Hancocks, Sr. Director Analyst, Gartner

Recentele sondaje întreprinse în rândul CEO au identificat planuri ambițioase pentru transformări majore în care tehnologia joacă un rol major în atingerea obiectivelor. Aceste agende sunt mai nuanțate astăzi decât au fost vreodată. Această sesiune a identificat trei probleme cheie care trebuie abordate pentru a deveni un CIO orientat spre rezultate.

Recomandări cheie

„Leadership-ul este capacitatea unui individ sau a unui grup de indivizi de a influența și ghida alți membri ai unei organizații. Leadership-ul este o acțiune, acțiunea este influență, iar liderii influențează rezultatele.”

Trebuie abordate 3 probleme cheie: Ce este un lider orientat spre rezultate? Ce amplifică impactul dvs. ca lider orientat spre rezultate? Cum vă autodezvoltați eficient abilitățile executive?

„Dacă vă concentrați pe sarcini și rezultate, acordați importanță unei mentalități individuale, ceea ce reduce responsabilitatea pentru realizarea a ceea ce contează cu adevărat.”

„Amplificați-vă impactul în întreaga organizație concentrându-vă pe factorii de succes executivi. CIO au nevoie de expertiză pentru a putea înțelege ce oportunități vor avea valoarea, capacitatea de a executa acele oportunități în mod eficient și finețea de a naviga cu succes în toate angajamentele.”

„Abordați un nou stil de leadership. Începeți prin a identifica oportunitățile pe care le puteți avea, cu impact asupra companiei. Urmați principiile liderului orientat pe rezultate și puneți-le în practică pentru a vă stimula pe dvs. și echipa dvs. să obțineți mai mult. Fiți determinat să vă auto-dezvoltați.”

Despre Gartner IT Symposium/Xpo

Gartner IT Symposium/Xpo™ 2022 este cea mai importantă întâlnire pentru CIO și alți directori IT la nivel mondial Directorii IT se bazează pe aceste conferințe pentru a învăța cum să folosească oportunitățile de moment și să facă diferența, oferind viziunea și rezultatele necesare pentru a susține ridicarea pe un nivel superior a organizațiilor în care activează. Urmăriți știrile, fotografiile și videoclipurile care vin de la Gartner IT Symposium/Xpo pe Gartner Newsroom, pe Twitter folosind #GartnerSYM, pe Instagram și pe LinkedIn.

În perioada 7 –10 noiembrie a avut loc la Barcelona, Spania Gartner IT Symposium/Xpo™ 2022, un eveniment marcant pentru industrie care oferă o experiență unică în contextul provocărilor din ziua de astăzi. Conținutul prezentărilor are în vedere prioritățile și inițiativele cheie ale liderilor IT în funcție de industrie, oferind în exclusivitate cele mai bune modalități de a crea strategia, de a executa și rezolva provocările, maximizând impactul de lider în industrie.

Despre Gartner

Gartner, Inc. (NYSE: IT) oferă o perspectivă obiectivă și utilă pentru directori și echipele lor. Îndrumările și instrumentele noastre de specialitate permit luarea unor decizii mai rapide și mai inteligente și o performanță mai bună în ceea ce privește prioritățile esențiale ale unei organizații. Pentru a afla mai multe, vizitați: gartner.com