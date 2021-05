Comunele Dorna Arini, Fântâna Mare și Panaci vor intra în scenariul galben pentru 14 zile începând cu data de 19 mai urmând a fi aplicate măsurile restrictive corespunzătoare. Totodată, comuna Șaru Dornei va intra în scenariul roșu începând de luni, 17 mai. Hotărârile au fost luate de Comitetul Județean pentru Situații de urgență întrunit astăzi în ședință extraordinară. La Dorna Arini rata de infectare este de 1,70 cazuri la mia de locuitori, la Fântâna Mare-1,93 iar la Panaci 2,23. La Șaru Dornei rata de infectare este de 3,33.

