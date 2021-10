Marți, 26 octombrie, polițiștii s-au deplasat in localitatea Brădățel, comuna Horodniceni, în vederea stabilirii provenienței unei cantități de material lemnos identificate in timpul efectuării unei perchezitii domiciliare. În urma verificărilor s-a stabilit faptul că la domiciliul unei femei de 51 ani, unde funcționează și punctul de lucru al unei unități economice ce are ca obiect de activitate ,,comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun”, funcționează ilegal și o instalație de debitare a materialului lemnos de tip banzic, despre care proprietara a declarat faptul că nu este autorizată.

În curtea imobilului a fost identificată instalația de debitare dar și cantitatea de peste 26 metri cubi material lemnos pentru care proprietara nu a putut prezenta documente care să ateste proveniența legală. În cauză s-a dispus sancţionarea contravenţională a femeii de 51 de ani, aplicându-se o amendă in valoare de 5.000 lei, iar ca măsură complementară s-a dispus confiscarea fizică materialulul lemnos care a fost predat in custodie Ocolului Silvic Fălticeni si depozitat la sediul Cantonului Silvic Dumbrava.