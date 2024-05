Gătitul cu o oală sub presiune este rapid și sănătos. Vă permite să preparați mâncăruri delicioase în mai puțin de jumătate din timp, păstrând în același timp vitaminele din alimente.

Oala sub presiune este un element fundamental în orice bucătărie modernă, permițându-ne să facem față lipsei de timp de care suferim cu toții pentru a găti mâncăruri tradiționale, tocănițe și alte rețete, reducând timpul și menținând aromele. Dar utilizarea sa este mult mai veche, după cum vom vedea.

Marea schimbare socială provocată de încorporarea femeilor în munca remunerată a început în timpul Primului Război Mondial, în 1914, și s-a accentuat în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, din cauza absenței bărbaților, care erau încorporați ca soldați. Acest fapt, pe lângă faptul că a revoluționat rolul femeilor și drepturile lor, a dus la numeroase schimbări în societatea de atunci și, printre multe altele, a dus la creșterea vânzărilor de aparate electrocasnice, care au facilitat și accelerat efectuarea treburilor casnice.

Acest lucru ne ajută să înțelegem revoluția pe care a adus-o în gospodării apariția primei oale sub presiune. În 1919, primul brevet pentru ceea ce se numea oala sub presiune a fost acordat spaniolului Jose Alix Martinez; în 1938, germanul Alfred Vischler și-a prezentat oala „rapidă” Flex-Seal; iar în Franța, a fost Grupul SEB (Societe d’Emboutissage de Bourgogne), o companie franceză specializată în electrocasnice mici, care, în 1953, a lansat oala sub presiune după doi ani și jumătate de cercetare. Astăzi grupul SEB deține și brandul Tefal, care ne-a adus oale sub presiune Tefal.

Evoluția oalelor sub presiune

Acest recipient cu capac are un sigiliu etanș, ceea ce înseamnă că nici aerul, nici lichidul nu pot scăpa decât dacă se află la o presiune stabilită. Când punctul de fierbere este atins în interior, presiunea crește și acest lucru face ca în interior să fie atinse temperaturi care depășesc 100 ºC, ajungând până la 130 ºC. Aceste temperaturi extraordinare sunt cele care permit ca alimentele să se gătească mai repede decât în mod tradițional, reducând timpul obișnuit de gătire de trei până la patru ori.

Oala sub presiune este formată dintr-un recipient mare și lat în care se toarnă alimentele și un capac cu închidere ermetică, cu manivelă manuală sau cu șurub, care conține două orificii de aerisire.

Una dintre ele este prevăzută cu o supapă care emite un sunet atunci când aburul începe să iasă. Cealaltă este o așa-numită supapă de siguranță, care se activează atunci când cealaltă supapă este înfundată sau nu funcționează corect. Dacă se întâmplă acest lucru, aceasta va lăsa presiunea să iasă încet pentru a evita accidentele.

De la apariția pe piață a acestei ustensile, au apărut diferite modele, dar a fost începând cu anii 1970 când oalele sub presiune au preluat rolul principal în bucătăriile din întreaga lume, cu mecanisme de siguranță îmbunătățite.

Astăzi, cele mai moderne aparate de gătit reduc și mai mult timpii de gătire – până la 70% din timpul necesar pentru a găti în mod convențional – și, ca urmare, vă economisesc consumul de consumabile (gaz, electricitate…). Datorită inovației continue, oalele sub presiune încorporează din ce în ce mai multe caracteristici mai bune: deschidere și închidere cu o singură mână, cronometru, mânere pliabile pentru depozitare ușoară, diferite programe de gătit și chiar accesorii care completează utilizarea lor, cum ar fi coșul pentru gătit la aburi. Tefal a dus oala Tefal la un nou nivel, nu mai e doar o simplă oală sub presiune, ci a evoluat, devenind un multicooker.

Tipuri de oale sub presiune

La fel ca multe alte lucruri, aparatele de gătit rapid au evoluat în timp. Astfel, chiar și numele lor s-a schimbat: oale expres, oale rapide, multicookere etc. Toți acești termeni se referă la același concept sau bază de funcționare, plecând de la oale sub presiune Tefal.

Marea diferență între aceste aparate de gătit constă în tipul de închidere și în presiunea care se obține cu ajutorul lor. Oalele sub presiune tradiționale (cele cu o bară în partea de sus, care se prinde la capete) ating jumătate din presiunea celor mai moderne multicookere (în care se rotește capacul și, astfel, se sigilează întregul perimetru). Prin obținerea unei presiuni mai mari, se obține și o temperatură de gătire mai mare și, în final, o reducere a timpului de gătire a alimentelor.

Dacă ne concentrăm asupra majorității aparatelor de gătit rapid de pe piață în prezent, putem distinge două tipuri principale: aparatele de gătit rapide, oale sub presiune Tefal, și aparatele de gătit super-rapide, multicookere. Diferența dintre cele două constă în sistemul de etanșare: în cazul aparatelor super-rapide, acestea permit o etanșare perfectă, astfel încât niciunul dintre aburii care sunt generați nu scapă, astfel încât presiunea obținută să fie cât mai mare, ceea ce permite o gătire mai rapidă și o economie mai mare de timp și energie.

Beneficiile oalei sub presiune

După cum am văzut, gătitul cu oale sub presiune Tefal are mai multe beneficii:

– Are particularitatea de a fi sigilată în vid, deci economisește căldura și gătește alimentele mai repede.

– Acest lucru înseamnă, la rândul său, că se consumă mai puțină energie, cu consecința unui cost economic mai mic în facturile noastre de electricitate și gaz.

– Datorită aburului produs în interior, alimentele sunt gătite în suc propriu, păstrându-și toate substanțele nutritive, ceea ce înseamnă o gătire mai sănătoasă.

– Oala Tefal este un produs care, pe lângă faptul că consumă mai puțină energie, gătește mai repede și păstrează mai mulți nutrienți proprii alimentelor, avantaje și beneficii mari pentru lumea gătitului.