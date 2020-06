GE Renewable Energy a anuntat ca a fost selectata de Fina Enerji, companie din Turcia, pentru a furniza 52 de turbine eoliene onshore cu platforma de 3 MW pentru patru parcuri eoliene din Turcia: Baglama, Tayakadin, Yalova si Pazarkoy.

Cu o capacitate totala de 193 MW, turbinele eoliene vor produce suficienta energie curata pentru a alimenta echivalentul a 195.000 de locuinte, vor economisi aproximativ 650.000 de tone de CO2 si vor sustine obiectivul de energie regenerabila al Turciei. Desigur, asta nu inseamna ca locuitori oraselor care vor beneficia de acest tip de energie nu vor mai apela la electricieni autorizati anre. Aceste firme le pot oferi in continuare servicii de instalatii si montaje in casele lor, in tot ceea ce priveste instalatiile electrice.

GE are deja o baza instalata de 1,2 GW de energie eoliana in Turcia si a construit 500 de turbine eoliene in tara, inclusiv cele 350 MW de proiecte de energie eoliana onshore pe care Fina Enerji si GE Renewable Energy le-au construit impreuna.

Murat Özyeğin, presedintele consiliului de administratie al grupului Fiba, proprietarul Fina Enerji, a declarat: „Suntem incantati de noile proiecte ale parcului eolian care ne vor creste capacitatea instalata de la 350 MW la 543 MW. Proiectul Baglama va fi cea mai estica investitie in parcuri eoliene din Turcia si suntem deosebit de mandri de a contribui la dezvoltarea economica in aceasta regiune. Suntem incantati sa ne sustinem parteneriatul cu GE si sa contribuim la tintele noastre privind energia regenerabila. ”

GE Renewable Energy va produce lame de turbina eoliana in situl LM Wind Power din Bergama, Izmir, Turcia, unde GE are peste 550 de angajati. Turnuri vor fi produse si in tara.

Manar Al-Moneef, presedinte si CEO, Onshore Wind, Orientul Mijlociu, Africa de Nord si Turcia, a declarat: „GE a fost unul dintre primii investitori din Turcia si a continuat angajamentul de a crea locuri de munca si de a contribui la dezvoltarea de tehnologii inalte in energie industrie. Suntem incantati sa avem parteneriat cu Fina Enerji Holding din nou si sa lucram la aceste proiecte interesante, cu turbine platforme de inalta tehnologie de 3 MW ale GE, bine adaptate la viteza vantului si peisajul Turciei. ”

