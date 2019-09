Geanina de la Insula Iubirii și Costas se pregătesc să devină părinți, potrivit declarațiilor făcute de o ispită apropiată de cei doi. Deși pe insulă ambii parteneri s-au înșelat reciproc și și-au vorbit foarte urât, iată că, pentru ei, iubirea a fost mai importantă și a învins. Așa că, cei doi îndrăgostiți ar aștepta acum un copil, potrivit click.ro.

‘Casă de piatră! O să le vină și bebelușul. Au un bebeluș pe drum. Este gravidă Geanina. Este cu el copilul, pentru că au rămas împreună’, a dezvăluit o ispită la Xtra Night Show, potrivit viva.ro.

