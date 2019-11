Asocierea formată din firmele sucevene General Construct și Art Peisaj va realiza noua zonă de agrement a municipiului reședință de județ de pe malul râului Suceava. Această asociere este câștigătoarea licitației organizată de Primăria Suceava licitație la care a mai depus ofertă și firma suceveană Conbucovina. Investiția va costa 12,88 de milioane de lei, bani atrași printr-un proiect european. Noua zonă de agrement va fi amenajată în albia minoră a râului Suceava pe porțiunea dintre Stimas și Iulius Mall în lungime de un kilometru. Ea se va întinde pe o suparafață de 15 hectare și va cuprinde terenuri de tenis, de badmington, de aerobic, pistă de biciclete, alei pentru promenadă, bănci, locuri de joacă pentru copii și o platformă pentru evenimente culturale. Primarul Ion Lungu a declarat că proiectul va fi unul frumos. ”Mă bucur că sunt firme serioase din Suceava. Sper să nu fie contestații așa încât unele lucrări să fie începute chiar din acest an”, a spus primarul. Mai trebuie spus că zona de agrement va dispune de sistem de irigație automat, sistem de iluminat modern dar și de internet gratuit.

