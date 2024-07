Cel mai bun prezentator de evenimente din România, Octavian Ursulescu (77 de ani), a oferit, la ceas aniversar, un interesant și amplu interviu despre activitatea sa, adesea, presărată cu emoții, din cauza regulilor stricte din comunism. A mai vorbit, exclusiv pentru Click!, și despre relația strânsă cu artistele Angela Similea și Corina Chiriac, dar și despre marea pasiune, pescuitul, mândrindu-se cu valoroasele capturi de pește din Deltă.

Click!: La mulți ani! Cum este viața, acum, la 77 de ani?

Octavian Ursulescu: Cum să fie? Mai frumoasă ca oricând, dacă știi să te bucuri de ea. Mă amuz, fiindcă un specialist în numerologie ar putea decide că 7 este cifra mea norocoasă, ar trebui să mă apuc să joc la Loto: născut pe 17 iulie, deci a 7-a lună, în 1947. Iar cei 7 ani de acasă îi am sigur…

Altminteri, ziua aniversării, ca atare, a fost una absolut obișnuită, am stat acasă, răspunzând la telefoane și mail-uri, dar profit de ocazie pentru a mulțumi și celor care s-au gândit la mine, fără a mă felicita direct, apelând la Facebook (mi s-a spus, nu folosesc așa ceva). Și am mai scris, tot de ziua mea (am avut inspirație!), câteva articole pentru revista „Actualitatea Muzicală” a Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România, unde sunt de o viață redactor, fiindcă există mereu evenimente ce se cer oglindite în această unică publicație profesionistă de gen de la noi.

Între acestea, firește, cele mai importante din acest „an 77” în care am fost implicat direct, ca prezentator: concertul „Orice femeie e frumoasă” al Ianei Novac, la Sala Palatului, aniversarea ”Jolt Kerestely – 90” de la Cercul Militar Național, concert și lansare de carte Camelia Florescu la Giurgiu, a 19-a ediție a Festivalului internațional de muzică ușoară ”George Grigoriu” de la Brăila (pe care-l prezint încă de la prima ediție), colocviul ”Muzica ușoară interbelică, liant între România și Europa” la sala ARCUB, ”Festivalul Drapelului” de la Comarnic.

Click!: În ce relații ați rămas cu Angela Similea și Corina Chiriac? Ați legat prietenii în showbiz, de-a lungul vremii?

Octavian Ursulescu: Cum să nu păstrez relații extraordinare cu artistele minunate alături de care am debutat și pe care le-am prezentat de sute de ori? În urmă cu ceva timp m-am bucurat nespus să le revăd la Teatrul de revistă ”C. Tănase”, cu aceeași caldă prietenie între ele, pe Corina Chiriac, Angela Similea și Stela Enache.

Și în același trio de mare forță ele au strălucit acum un an la inaugurarea Casei de cultură ”Doamna Chiajna”, invitate de primarul Mircea Minea, alături de Marina Voica, Adrian Daminescu, Dida Drăgan, Doina Spătaru, Mirabela Dauer, Ovidiu Komornyik. Acolo, la Chiajna, am trăit clipe de uriașă bucurie alături de ”Generația de aur” a cântecului! Din păcate, sunt tot mai rare ocaziile unde ne putem întâlni…

