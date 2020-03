Copiii infestati cu HIV de la Rumah Solehah au facut prima incursiune in lumea designului vestimentar prin intermediul unui proiect inedit. Astfel, ei pot adauga pe CV-urile lor experienta de “designeri de moda”.

Rumah Solehah – un adapost pentru copiii infestati cu HIV

Rumah Solehah este un adapost pentru copiii si femeile care nu au casa sau sunt abandonati de familii sau parinti si sunt infectati cu HIV. Aceasta asociatie a fost infiintata in 1998 de Asociatia Medicala Islamica din Malaezia cu sprijinul Ministerului Sanatatii pentru a oferi asistentra medicala si tratament. Totodata, Rumah Solehah ofera sprijin intr-o maniera holistica, asigurand sprijin psihologic, emotional, cognitiv social si moral.

Theselina face donatii pentru Rumah Solehah

Theselina, un brand de moda de lux, a donat 30 din modelele sale de genti dama de inalta calitate centrului Rumah Solehah pentru a fi utilizate ca panze pentru copii, care au astfel ocazia sa isi exprime creativitatea.

Fiecare geanta de dama are panouri laterale care au fost pictate de cate un rezident din Rumah Solehah, ceea ce inseamna ca nu exista doua modele identice. Rezultatul este o colectie de genti de dama formata din piese unice, care se pot puta cu succes in variate ocazii, de la o sala de consiliu la o sala de bal.

Gentile de dama vor fi vandute de Societatea Malaeziana de Ajutor Medical

Datorita panourilor laterale pictate manual de copiii din centrul Rumah Solehah, fiecare geanta de dama este unica. Acestea vor fi vandute de catre Societatea Malaeziana de Ajutor Medical si vor fi afisate in cadrul evenimentului Women @ Work, Women @ Play care va avea loc pe 10 martie. Evenimentul este corelat cu Ziua Internationala a Femeii din Etihad Airways.

Banii obtinuti in urma vanzarii vor fi donati

Banii obtinuti in urma vanzarii se vor indrepta catre Asistenta Medicala Mercy din Malaezia. Aceasta de ocupa de problemle de sanatate in comunitatile vulnerabile, precum si de asigurarea situatiiei copiilor si femeilor infestati cu HIV din centrul Rumah Solehah.

Metode de explorare a talentelor

Fondatoarea Theselina, Selina Yeop Jr., a declarat ca isi doreste ca brandul sa abiliteze comunitatile marginalizate, oferindu-le o modalitate de explorare a capacitatilor si talentelor.

Copiii de la Rumah Solehah cauta in prezent modalitati de a-si castiga existenta in momentul in care implinesc 18 ani si sunt nevoiti sa paraseasca centrul. Ei isi doresc sa creasca fara griji si sa poata oferi securitatea necesara unei familii.

Theselina sustine increderea si compasiunea

Prin proiectul pe care l-a initiat, Theselina isi doreste sa sustina increderea si compasiunea fata de cei mai putin norocosi. Totodata, ei sunt incantati de modul in care fetele de la Rumah Solehah au transformat o simpla geanta de dama intr-o opera de arta.

“Acest proiect le-a oferit noi sperante pentru viitor, oferindu-le sansa sa exploreze arta si meseriile” – a declarat Yeop Jr. intr-un comunicat de presa.

Datin Raja Riza Shasmin, vicepresedintele de la Mercy Malaysia, considera ca asocierea cu Theselina aduce o atingere a umanitatii in lumea modei prin crearea unei colectii de genti de dama care poate schimba in bine viata femeilor si a fetelor din Malaezia.