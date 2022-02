„Bam Bam Boogie” este o piesă dance cu influențe funk brazilian, o melodie de petrecere, lansată internațional prin casa de discuri spaniolă, Planet Dance Music, de către Geo Da Silva împreună cu artistul italian, Stephan F.

Acesta dorește să celebreze, împreună cu toți prietenii și fanii, această piesă, printr-un clip și un dans original realizat de echipa Sonrisa Dance Center din Cluj, condusă de maeștrii dansului, Tirt Adrian și Tatiana, împreună cu echipa lor minunată. Clipul a fost organizat și produs de către Darius Mârza (Wonderland Cluj Resort) – partenerul oficial național al petrecerilor GeoDaSilva în colaborare cu Șuteu Călin Mihai de la Epic Film și a fost filmat la Sebeș în studiourile Schneider Productions, prin bunăvoința lui Eduard Schneider aka Dj Phantom.

”Ideea acestui proiect este un dans de grup simplu, pe care să-l dansăm la toate petrecerile noastre, dar de ce să nu recunoaștem că am dorit să exportăm petrecerea și vibe-ul acesta în toată țară cu ajutorul DJ-ilor, MC-ilor și tuturor entertainerilor evenimentelor private din România, dar și internațional, printr-o piesă antrenantă și plină de energie, așa cum este „Bam Bam Boogie”, potrivită, sperăm, pentru filmările publicului nostru pe TikTok. De asemenea, anunț un concurs național, prin care publicul este invitat să posteze pe TikTok, cu HASHTAG-UL #BamBamBoogie, un filmuleț în care dansează pe piesă noastră, până în data de 10 aprilie, apoi noi vom lua toate clipurile și le vom monta într-un videoclip oficial ONLY FANS, urmând a fi postat internațional pe toate platformele video.” – declară Geo Da Silva

Muzica și textul acestei piese au fost scrise de către Geo Da Silva, iar la orchestrație a fost ajutat de către Stefano Folegatti, respectiv producătorul italian Stephan F. Înregistrările vocale au fost realizate în studioul DsPro Studio Timișoara iar mixajul și masterul final au fost realizate în Italia de către Stephan F cu ajutorul lui Jose Luis Bustos de la Planetă Mix Records Spania.

Această piesă va fi lansată prin casă de discuri Planet Dance Music via BIG HIT PRODUCTION pe toate magazinele digitale și de streaming începând cu data de 10.02.2022.

Despre BIG HIT PRODUCTION:

Big Hit Production este o casă de discuri independentă de gen înființată în 2017 pentru a distribui, comercializa și promova artiști și muzică ce sfidează granițele, resping limitările și transcende obișnuitul. Ea susține și celebrează muzica, gândirea, arta, expresia și muzicienii independenți.

Despre Geo Da Silva:

Geo Da Silva este unul dintre cei mai cunoscuți DJ și MC din România și este prezent în spatele pupitrului de mix pe scenele muzicale de peste 20 de ani, artistul originar din Timișoara reușind să surprindă de multe ori și prin energia pe care o transmite în calitate de MC. O voce deja cunoscută național prin litoralului românesc, Da Silva a deschis porțile entertainmentului european odată cu lansarea single-ului „I’ll Do You Like A Truck”, pe care l-a transformat treptat într-un brand de entertainment internațional.

Colaborările internaționale s-au ținut lanț, colaborând cu faimoasele case de discuri naționale și internaționale: Cat Music România, Blanco y Negro și Planeta Mix Records Spania, Ministry Of Sound Germania și chiar Ultra Music America.

Pornind din însorita Grecie cu show-ul susținut în 2008, în Mykonos, Geo Da Silva a demarat un turneu mondial care l-a purtat până în prezent prin mai mult de 25 de țări din America, Asia, Australia și Europa, iar hituri precum „Hey Mr. DJ Get Up”, „I’ll Do You Like A Truck”, „Bellezza”, „I Like The Girls Who Drink With Me”, „Booma Yee”, „Disco-Disco Good-Good”, „Awela Hey” „Na Ru Ney”, ” Makosa” și „Disco Inferno” l-au transformat într-una dintre cele mai renumite prezențe DANCE, de origine română, din lume.

Geo Da Silva mulțumește lui Dumnezeu pentru toată echipa frumoasă care a participat la acest proiect nou.