George Buhnici a generat un val de revoltă după ce a criticat femeile și domnișoarele de la Neversea, pe motiv că…aveau celulită și vergeturi, apoi s-a lăudat că soția lui «arată ca o minoră», afirmație ce scandalizat și mai mult opinia publică. Internauții și-au manifestat indignarea și l-au desființat complet pe Buhnici, potrivit click.ro.

Internauții l-au făcut praf pe George Buhnici pe social-media, ironizând argumentele sale absurde și atrăgându-i atenția că discursul său a eșuat dezastruos și s-a întors împotriva lui.

«Pov (n.r. punct de vedere): ai 40 de ani și statut de persoană publică și crezi că e perfect în regulă să susții că femeile merg la mare ca să agațe murături ca tine, așa că ar fi ideal să mai scape de celulită și vergeturi ca să te impresioneze. Apoi culminezi prin a spune că marele tău noroc în viață e că soția ta pare minoră. Then you call it a day =))))))», a scris unul dintre utilizatori, conform sursei citate.

Mulți au fost dezgustați de entuziasmul lui Buhnici când a spus că soția sa «arată ca o minoră», având în vedere că el e un bărbat matur de peste 40 de ani. «Adică minorele sunt sexy, sunt un etalon de feminitate în ochii unui individ de 40+ care mai este și promovat.», a comentat un alt internaut.

