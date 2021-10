Actorul George Burcea și-a deschis sufletul și a vorbit, în premieră, în emisiunea „În Oglindă”, a lui Mihai Ghiță, despre divorțul cu scântei de Andreea Bălan!

Cei doi au avut o relație controversată, căsnicia lor terminându-se cu scandal. Au împreună însă două fetițe superbe și, de abia de două luni, actorul a primit permisiunea din partea Andreei Bălan să ia fetițele la el, pentru a petrecere timp prețios împreună! „A fost foarte greu. Nu mi-am dorit divorțul. Am încercat să îmi adun toată energia și efortul psihic ca atunci când o să îmi formez o familie să fiu 100% acolo și am fost. Dar ce crezi, lucrul ăsta nu s-a putut 100% după acel moment. Când nu au mai funcționat lucrurile, am plecat, indiferent de cancanuri și alte lucruri. Nu doresc să vorbesc despre ele. Am doi copii minunați, două fetițe sănătoase și este important că atât ea, cât și eu, să ne vedem de interesele copiilor că asta este cel mai important acum în relația noastră. Slavă cerului, de două luni mi se permite să le iau în fiecare weekend la mine, în apartament unde stau. Le iau de la grădiniță și le aduc acasă duminică seara”, a declarat George Burcea, în emisiunea „În Oglindă”, potrivit click.ro.

Actorul a dezvăluit că s-a simțit abandonat de toată lumea în cele mai grele momente din viața lui.

