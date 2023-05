Scandalul dintre Andreea Bălan și George Burcea capătă amploare, iar actorul a ieșit la atac împotriva fostei sale soții. Acesta a avut declarații dure despre problemele care l-au împins să ceară o ordonanță președințială, pentru a putea vorbi cu cele două fiice ale lui, notează click.ro.

Deși cei doi au ales să pună capăt relației lor în anul 2020, conflictul dintre Andreea Bălan și George Burcea continuă și astăzi. După ce actorul nu a putut să le contacteze pe cele două fete ale lui, în timp ce era plecat în Statele Unite, el a cerut o ordonanță președințială, iar acum vine și cu o declarație dură împotriva Andreei Bălan:

„Of, Doamne! Chiar nu mai pot… Sunt 3 ani și jumătate de când acest coșmar nu se mai termină.

Nu am declarat nimic presei, toate informațiile legate de orice proces din România există pe un portal la care jurnaliștii au acces și de unde obțin informații.

La nici 3 ore după ce în Cancan a apărut un articol care vorbea despre faptul că am obținut ordonanță președințială pentru a-mi exercita dreptul de a vorbi la telefon cu fetele mele, mama copiilor a ieșit în presă cu cele mai veninoase și neadevărate declarații. Cât mai poate continua așa? Până unde o să se ajungă? Cât de traumatizați vor fi copiii noștri când vor afla despre tot acest război?

Am cerut ordonanță președințială pentru că nu puteam lua sub nicio formă legătura cu fetițele mele pe perioada în care eu am fost plecat în State. Mama lor mi-a spus că se bucură tare mult că plec și speră să rămân acolo pentru că fetițele sunt mici și speră ca ele să uite de tot de mine. Ce mamă își dorește așa o soartă pentru fiicele sale? De ce copiii aceștia să nu aibă dreptul la tată în viața lor?”, a scris George Burcea, pe contul său de Facebook, potrivit sursei citate.

Sursa foto: Facebook

