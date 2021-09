La un an de când s-au cuplat la „Ferma Vedetelor” și au început o relație, George Burcea (33 de ani) și Viviana Sposub (24 de ani) sunt pe val, fiecare în domeniul său. Dacă pe Vivi o vedeți la Kanal D, la „Bravo, ai stil, Celebrities”, pe George o să îl vedeți pe marile ecrane de la Hollywood. În plus, își va lansa și primul roman. Click! a stat de vorba cu actorul despre trecut, prezent, dar mai ales viitor, căci acesta sună luminos pentru tânărul îndrăgostit.

Click!: Ești pe val, vei lansa cartea la care ai muncit atâta vreme. Cât ți-a luat să o scrii?

George Burcea: Pe val nu, dar cred că Dumnezeu îmi oferă ceea ce merit și, pe deasupra, ceea ce mi se întâmplă acum e rodul muncii mele de cel puțin 18 ani. Am muncit, muncesc și voi munci enorm pentru a-mi duce la capăt misiunea: să le ofer oamenilor poveștile unui copil care se transformă ușor, ușor, într-un luceafăr, chiar dacă nimeni nu i-a dat vreo șansă. Am scris și corectat un an și ceva la această carte.

Tu și Viviana ați împlinit un an de relație. Cum vă e? Vă iubiți ca în prima zi?

Viviana este superbă și mereu a fost. Ea e sprijinul meu 24 din 24, 7 zile din 7. Tot ce am realizat în ultimul an a fost datorită ei și a susținerii de care a dat dovadă. N-am întâlnit în 33 de ani un suflet atât de cald și iubitor.

Va ajutați unul pe altul? Te-am văzut la „Bravo ai stil” ca ajutor!

Ne ajutăm enorm, iar acest lucru n-a făcut nimic altceva decât să ne lege și mai mult. Eu zic să vă uitați la „Bravo ai stil”, căci veți avea parte de surprize frumoase.

