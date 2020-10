George Burcea (32 de ani) și Viviana Sposub (23 de ani) au uimit pe toți cu noua lor relație! Cei doi au decis să nu se mai ascundă. S-au îndrăgostit la „Fermă” și au făcut totul public. Din păcate, în weekend cei doi îndrăgostiți au primit o veste neplăcută: au fost depistați pozitiv cu Covid-19, potrivit click.ro.

George Burcea și Viviana Sposub au vorbit despre ce simptome au avut, cum se simt acum, dar și despre povestea lor de dragoste, în emisiunea „Vorbește lumea”. ”Am descoperit, din greșeală, că sunt infectat. Duminică spre luni am avut o durere de cap destul de mare, pe care am pus-o pe fondul oboselii. M-a ținut o zi, după care nu am avut nimic.”, a declarat George Burcea, conform sursei citate.

Despre relația lor, George Burcea a vrut să fie scurt: ”Noi credem că toată lumea ne iubește. Mă bucur de ceea ce mi se întâmplă și vreau să trăiesc prezentul”.

