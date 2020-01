George Burcea (31 ani) a lansat recent campania ”Sincer, eu”, în care actorul trage un semnal de alarmă împotriva violenţei domestice. În spatele zâmbetului său ştrengăresc, soţul Andreei Bălan ascunde o poveste de viaţă tristă. Declaraţiile lui îţi dau fiori, notează click.ro.

Actorul a povestit, potrivit sursei citate, despre părintele său, care i-a făcut viaţa un iad: ”Am avut o copilărie violentă, tatăl meu a fost foarte violent în familia noastră, am suferit mult din cauza lui. Şi eu am luat bătaie de la tata. Am fost abuzat. Mă bătea şi am crescut în ritmul acesta. Bătăile de la el m-au făcut să realizez să fac ceva cu viaţa mea şi să fac ceea ce îmi place”.

George a crescut în medii unde violenţa fizică, verbală şi emoţională au făcut parte din rutina zilnică: „Străbunica a luat bătaie, bunica a luat bătaie, mama a luat bătaie, sora mea a luat bătaie. Tata o bătea pe mama des, ei nu mai sunt împreună de mulţi ani”.

