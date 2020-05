Campion la șarm și la eleganță, dar și la capitolul „iubite celebre”, George Clooney a împlinit pe 6 mai, vârsta de 59 de ani. Aniversarea l-a găsit alături de avocata Amal Alamuddin, cu care s-a căsătorit în Veneția, în 2014, și cu care are doi copii. În iunie 2017, la Spitalul Kensington Wing of London’s Chelsea and Westminster, Amal i-a adus pe lume pe gemenii Ella şi Alexander. Însă până când frumoasa cu origini libaneze să-l câștige definitiv, George Clooney a avut un palmares spectaculos în amor, notează click.ro.

Stacy Keiber. În perioada 2011 şi 2013, George Clooney a avut o relație cu sportiva WWE Stacy Keiber. Stacy şi George au format un cuplu timp de doi ani, dar au decis să pună punct pentru că frumoasa sportivă, acum în vârstă de 40 de ani, îşi dorea o familie, iar actorul nu părea pregătit să renunțe la burlăcie.

Elisabetta Canalis. Între anii 2009 şi 2011, George Clooney s-a iubit cu actriţa italiană Elisabetta Canalis, iar toată lumea îi vedea ca și căsătoriți. Despărțirea a fost însă anunțată de Clooney, printr-un comunicat sec, mai scrie sursa citată. „Este adevărat, ne-am despărţit. A fost o decizie dificilă şi extrem de personală. Sperăm că viaţa noastră privată va fi respectată”.

