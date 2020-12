Într-o intervenție la Radio Top, fălticeneanul George Mîndruță, ales senator de Suceava pe listele USR-PLUS a declarat că nu îi cunoaște pe viitorii colegi parlamentari ai județului. El a afirmat: „Nu cunosc nici un viitor coleg în mod direct. Am interacționat la o dezbatere cu un coleg de la AUR, cu Mircea Dăneasa. Am participat la o dezbatere și cam atît. În rest, cu colegii de la PNL nu am avut contact pînă acuma, nu ne-am intersectat. Dânșii, la dezbaterile care au fost organizate în județul Suceava nu au binevoit să apară, sau să trimită pe cineva. Așa că nu am o relație directă cu cineva. Nici cu senatorul PSD Ioan Stan, care-i fălticenean, nu m-am intersectat vreodată. Dânsul are un stil de a funcționa un pic mai altfel. Eu sper într-o colaborare cu toți parlamentarii de Suceava în interesul și binele județului. Viitoarea guvernare e clar că va fi una de dreapta, formată din PNL, USR-PLUS și UDMR și mă aștept să am o cale de dialog cu colegii parlamentari, în principal cu cei ai PNL”. George Mîndruță a mai spus, la Radio Top, că a avut deja discuții cu viitorii parlamentari din Alianța USR-PLUS și că, probabil, într-o măsură foarte mare va face parte din Comisia de Apărare și Siguranță Națională a Senatului. George Mîndruță are 48 de ani și este cadru militar în rezervă. A avut o carieră de 21 de ani în Ministerul Apărării și Serviciul de Protecţie şi Pază. De-a lungul anilor a participat la diferite misiuni externe în teatrele de operațiuni, sub mandat ONU și NATO.