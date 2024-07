Adriana Bahmuțeanu a anunțat, recent, că nu mai formează un cuplu cu americanul George Restivan, cu care făcuse doar o logodnă religioasă într-o biserică din Ucraina. Fosta soție a lui Silviu Prigoană nu a vrut să divulge, inițial, motivele care au dus la ruptură. Plecat în America cu tot cu copil, Restivan rupe tăcerea și spune că nici măcar nu vrea să mai audă de Bahmu și nici de copiii acesteia.

„Nu am fost căsătorită legal ca să divorțez. A fost o relație frumoasă, a trebuit să ne cunoaștem, ne-am dat acest timp să stăm împreună și să ne cunoaștem, am stabilit de la început și reguli, că la fiecare 6 luni facem bilanțul relației și dacă noi considerăm că putem să mergem mai departe, mergem mai departe, dacă nu, nu. A fost o separare amiabilă, de comun acord. Dacă nu aș fi fost persoană publică, nici nu aș fi anunțat toate lucrurile astea, pentru că ai nevoie de o perioadă, să te cunoști cu partenerul dacă, într-adevăr, rezonezi și după ce trece îndrăgosteala”, a dezvăluit Adriana Bahmuțeanu, la Kanal D.

După ce Adriana Bahmuțeanu a pretins că ar fi rămas în continuare în relații de prietenie cu fostul iubit, George Restivan a luat foc, pe rețelele de socializare. Într-un dialog cu un prieten apropiat de pe Facebook, Restivan a contrazis-o flagrant pe Bahmuțeanu, divulgând că nici măcar nu vrea să mai audă de fosta iubită. Mai mult, americanul, care a plecat cu tot cu copil în SUA de la sfârșitul anului trecut, îl atacă pe fiul cel mic al Adrianei Bahmuțeanu și al lui Silviu Prigoană pe care-l consideră răspunzător de ruptura lor.

„Am făcut ceea ce orice tată cu picioarele pe pământ ar face pentru a-și salva fiul. De când ne-am întors în București, anul trecut după vacanța de vară din California, tensiunea din aer era atât de densă încât o puteai tăia cu cuțitul în casa din București, în care am stat. Fratele vitreg al lui Blake s-a mutat cu noi și am știut, în acel moment, că s-a terminat pentru mine și Blake și că mai aveam puțin timp de petrecut în București. Fratele vitreg a fost gelos și rău cu Blake, fără să intru în detalii acum pentru că încă îmi trezește amintiri neplăcute. (…) Nu vorbesc cu ei și nu o voi face niciodată! Nu sunt prieten cu Adriana și nici cu oamenii pe care i-am cunoscut cât am fost cu ea! Și nu vreau să le mai văd vreodată fețele!”, i-a răspuns George Restivan unui prieten, în mai multe comentarii pe rețelele de socializare, conform click.ro.

