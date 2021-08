Co-președintele AUR, George Simion, a declarat în cadrul unei conferințe de presă susținută la Suceava că locuitorii județului au fost incorect acuzați pentru faptul că nu vor să se vaccineze. „Acum vedem unele măsuri care impun obligativitatea vaccinării. Faptul că nu au voie să intri în anumite locații în situația în care nu ești vaccinat, cu toate că acest vaccin nu protejează de noua versiune a virusului. Este o inepție”, a spus George Simion. El a precizat că AUR este singurul partid care îi apără pe acei suceveni care nu doresc să se vaccineze. „Și primim semnale că la unele spitale li se impune din septembrie să vină cu test plătit din banii proprii, dar și că la Universitatea din Suceava este posibil să nu aibă acces studenții care nu sunt vaccinați, iar aceștia vor urma cursurile online, similar cu universități din alte părți ale țării. Nu este corect, este o condiționare a unui act medical cu care nu suntem de acord. Este liber fiecare să decidă pentru el. Ori dacă ești vaccinat și ești protejat nu înțeleg cu ce te supără o altă persoană care nu este vaccinată, mai ales că și cei vaccinați și cei nevaccinați transmit virusul”, a precizat liderul AUR.

În același timp el a precizat că „logica Guvernului ne scapă”, la fel cu nu înțelege de ce s-au alocat foarte mulți bani într-o campanie de publicitate în care premierul le prezintă românilor cât de fericiți vor fi dacă se vor vaccina. „Sucevenii au o experiență proastă cu Guvernele din ultimii 30 de ani. Pentru că acest județ a ajuns aproape de marginea prăpastiei și nu are un viitor prosper în față. Și atunci cum să aibă sucevenii încredere în premierul țării că știe ce e mai bine pentru ei. Asta când premierul țării și ministrul transporturilor nu au prevăzut ca autostrada A7 să ajungă până la Suceava și atât timp cât parlamentarii aflați în arcul guvernamental care reprezintă județul Suceava nu insistă pentru o lege a autostrăzii A7 care să cuprindă și tronsonul Siret Pașcani. De ce sunt acuzați sucevenii atât timp cât ei au trăit pe propria piele ce le-a oferit Guvernul, de diferite coloraturi dar în esență același Guvern, în ultimii 30 de ani. Cum să mai ai încredere”, a declarat Simion.

El a subliniat faptul că județul Suceava nu trebuie să fie doar sursă de forță de muncă ieftină pentru export și de materie brută de resurse naturale pentru export. „Suceava poate și trebuie să aibă alt drum. Dar promisiunile din ultimii 30 de ani făcute de clasa politică vedem că nu sunt respectate și începem cu autostrada A7”, a mai afirmat George Simion.