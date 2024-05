Candidatul PSD la președinția Consiliului Județean, deputatul George Șoldan, a avut astăzi o întâlnire electorală la Dornești sub cerul liber. ”Astăzi m-am întâlnit cu locuitorii comunei Dornești în centrul localității, sub cerul liber, deoarece căminul cultural este în renovare din 2016 și lucrările nu au fost încă finalizate. Aceasta este realitatea unei administrații locale care, de 20 de ani, nu a reușit să ducă la bun sfârșit angajamentele luate. Alături de mine a fost o parte din echipa PSD Suceava, dar și Vasile Săndel Cazacu, candidatul nostru pentru funcția de primar al Dorneștiului. Vasile, tată a patru copii, a servit comunitatea ca viceprimar în perioadele dificile ale inundațiilor din 2008 și 2010. Acum, experiența și devotamentul său sunt din nou necesare comunității. Vasile și viitoarea sa echipă de consilieri locali prioritizează finalizarea proiectelor esențiale amânate de administrația actuală, extinderea rețelelor de apă și canalizare și modernizarea infrastructurii locale. Îl voi sprijini pe Vasile Săndel Cazacu în găsirea fondurilor necesare pentru celelalte proiecte pe care le are pentru Dornești, inclusiv construirea unui complex sportiv, a unui centru medical modern, a unei grădinițe cu program prelungit și a unui after-school pentru elevii din clasele primare. Așa cum am subliniat la toate întâlnirile cu locuitorii județului, dezvoltarea fiecărei localități înseamnă de fapt dezvoltarea județului. Voi fi un președinte de Consiliu Județean care, alături de echipa de primari și consilieri județeni, va sprijini fiecare comunitate pentru a se dezvolta. Avem nevoie însă, pe 9 iunie, de sprijinul cât mai multor suceveni”, a transmis Șoldan.