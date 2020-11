Liderul județean al tinerilor social democrați, George Șoldan, candidează la Camera Deputaților la alegerile din 6 decembrie, pentru că își dorește să reprezinte în Parlamentul României vocea generației sale. ”Mă implic pentru ca viitorul tinerilor, în special din județul Suceava, să fie unul mai bun și mai sigur. Mă implic pentru ca tinerii să nu mai fie nevoiți să plece în străinătate și să poată să-și construiască viitorul în țara lor. Mă implic pentru că doresc să fiu cel care să pună presiune, zi de zi, prin activitatea mea de parlamentar pe guvernanți astfel încât să realizeze ceea ce este necesar pentru dezvoltare. Mă implic pentru că doresc ca împreună cu voi să inițiez legi în principal pentru punerea în valoare a tinerei generații. Voi putea să fac aceste acțiuni pentru că sunt economist, specializat în management, sunt antreprenor încă din anul 2014, iar în urmă cu câțiva ani am administrat și o afacere în domeniul HoReCa și am experimentat pe pielea mea greutățile antreprenoriatului românesc. Am luat decizia de a mă implica în politică și de a munci mai mult cu scopul de a contribui la o bună dezvoltare a societății, pentru siguranța unui trai mai bun. Așa să ne ajute Dumnezeu!”, și-a motivat candidatura tânărul social democrat.