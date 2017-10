Gerard Butler a spus, într-un interviu recent, că vrea să îşi întemieze, însă nu în viitorul apropiat, ci în cinci ani, potrivit contactmusic.com.

Starul în vârstă de 47 de ani a spus pentru PEOPLE: „Nu am viaţă personală. În cinci ani vreau să am o relaţie. Aş vrea să am unul sau doi copii – totul ţine de timp. Aş vrea să ‘alerg’ mai mult pentru viaţa personală decât pentru cariera mea.”

Actorul a mai spus că, deşi acum locuieşte în Malibu, California, i-ar plăcea foarte mult să se mute în Carolina de Nord şi să petreacă mai mult timp explorând natura. „Am fiori în stomac atunci când mă gândesc la natură şi la aventură. Acum locuiesc în Malibu, dar în următorii cinci ani aş vrea să mă stabilesc în Carolina de Nord ori undeva unde să pot petrece mai mult timp în natură.”, a adăugat Gerard Butler, conform sursei citate.