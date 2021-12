Gérard Depardieu (72 de ani) a fost acuzat de viol de încă o femeie! Actrița Charlotte Arnould (25 de ani) a mărturisit, vineri (17 decembrie), pe rețeaua socială Twitter, că a fost abuzată sexual de legendarul actor francez. Anul trecut, starul a fost pus sub acuzare, notează click.ro.

«Sunt victima lui Depardieu… El este pus sub acuzare de un an. Nu mai pot să tac… Este inculpat de un an. El lucrează în timp ce eu îmi petrec timpul supravieţuind. Este posibil ca această declaraţie să fie un şoc imens în viaţa mea, nu câştig absolut nimic în afară de speranţa de a-mi recâştiga integritatea. A continua să tac înseamnă să mă îngrop de vie», a povestit Charlotte Arnould, conform sursei citate.

Nici Hervé Temime, avocatul lui Gérard Depardieu, nu au dorit să facă declaraţii în legătură cu aceste acuzaţii de viol.

