Mercedes a oferit in acest an patru autobuze alimentate electric furnizorului de transport public RSV din Germania. Este un pas semnificativ pe care compania il face spre implementarea unei strategii de reducere a emisiilor. Aceste autobuze eCitaro vor circula pe E-Line, ruta numarul 7, chiar incepand din 2020.

RSV a dorit sa dea un exemplu prin aceasta miscare. A aduce primul sistem de transport public pur electric in fata publicului, este o miscare curajoasa pentru germani.

Furnizorul de transport RSV intentioneaza sa creeze noi depozite de autobuze exclusiv pentru autobuzele e-Citaro. Iar in scurt timp, odata cu dotarea mai multor autovehicule de acest tip, se vor instala si statiile de incarcare necesare pe toate rutele.

Se doreste initierea unui nou sistem de transport in comun

Mark Hogenmuller, directorul general al RSV, a declarat ca in baza acestei initiative, compania doreste sa adopte conceptul de transport public fara emisii. Isi va asuma astfel esponsabilitatea pentru efectuarea unui transfer de la autobuzele cu motor pe combustie la transportul public electric in totalitate, in anii ce urmeaza.

Cetatenii Germaniei folosesc cu precadere transportul public pentru deplasarile zilnice. Astfel, aducerea unei schimbari in transportul public ar trebui sa creeze un efect pozitiv.

Compania s-a asigurat deja de infiintarea statiilor de incarcare la intervale regulate. Acestea vor ajuta autobuzele sa acopere in mod adecvat distantele lungi. Aducerea autobuzelor electrice in prim plan nu este un plan nou pentru RSV. Furnizorii de servicii de transport public RSV au testat in fond autobuzele in urma cu opt ani, in diverse conditii de munca.

Toate provocarile de care s-au izbit reprezentantii companiei la acea vreme au fost rezolvate. Compania intentioneaza sa aduca acum astfel de autobuze electrice pe fiecare traseu. Astfel, Mercedez Benz va trebui sa lucreze in regim de urgenta in anii ce urmeaza.

Ba mai mult, poate o astfel de oportunitate va avantaja si prestatorii de servicii de transport pe distante lungi. Firmele care ofera servicii de inchirieri autocare ar putea beneficia de asemenea oportunitate, pentru a oferi o gama de servicii premium.

De ce a fost aleasa compania Mercedes Benz pentru aceasta investitie?

Reutlingen Stadtverkehr a ales Mercedes Benz pentru dezvoltarea acestui parteneriat, deoarece se doreste crearea unei legaturi cu o companie auto de incredere in ceea ce priveste furnizarea autobuzelor electrice. De asemenea, compania ofera cele mai bune servicii post service din clasa sa. Aceasta oportunitate reprezinta un avantaj de luat in calcul pe o perioada lunga de timp.