În această zi, în Skeleton Canyon, încolțit și depășit numeric, ultimul mare șef războinic al apașilor a acceptat să se predea, împreună cu micul său grup, în fața armatei Statelor Unite. În jur de 5.000 de soldați și 500 de auxiliari și călăuze indiene se aflau de cinci luni în urmărirea micului grup de 35 de războinici al lui Geronimo.

Aici, în acest colț îndepărtat al Arizonei, în apropiere de granița cu Mexicul, Geronimo, scund și îndesat, lat în spate, a discutat pentru scurtă vreme cu generalul Nelson A. Miles, înalt și cu siluetă cazonă, înainte să revină în tabără să-și ia oamenii pentru marșul spre nord, către Fortul Bowie și captivitate.

Timp de aproape un secol, triburile apașe se opuseseră cu înverșunare înaintării coloniștilor europeni pe teritoriul lor. Șefii care i-au condus în această îndelungată luptă de gherilă, de raiduri și de retrageri, au devenit legendari: Mangus Colorado, Cochise, Victorio, Nana și, în cele din urmă, Geronimo. Însă cavaleria, folosind coloane mobile, călăuze indiene și heliograful, s-a dovedit neobosită și, în cele din urmă, a avut câștig de cauză.

Peste ani, unul după altul, grupurile de apași au fost vânate, ucise când au opus rezistență și trimise în rezervații. Acum sosise vremea pentru Geronimo și apașii săi Chiricahua, a căror capacitate de a se face nevăzuți fusese descrisă de generalul Miles ca „fără egal, din vremurile lui Robin Hood”.

Sosind la Fortul Bowie, la patru zile după capitularea în canion, apașii au fost înghesuiți în vagoane de tren pentru călătoria spre Florida și spre exil. Nu aveau să-și mai vadă vreodată patria. La tristețea momentului a contribuit fanfara din Regimentul IV Cavalerie, care a intonat „Auld Lang Syne” în timp ce trenul se depărta. Așadar, în cele din urmă, războiul apaș – „Războiul lui Geronimo”, cum începuse să fie numit de cavalerie – se încheiase; în deșert s-a instalat pacea.

Și totuși tentative izolate de rezistență au mai fost înregistrate după mulți ani, fapt relatat în această telegramă transmisă din Tucson, în data de 22 aprilie 1930: „Ieșind călare din ascunzătoarea lor din sălbăticie, aflată sus, în munții Sierra Madre, un grup de apași sălbatici a scalpat trei persoane, în data de 10 aprilie, într-o colonie din apropiere de Nacori Chico, Sonora, Mexico”, a relatat V.M. White, inginer minier. … „Grupuri înarmate au pornit imediat să le ia urma sălbaticilor vopsiți și să încerce să-i angajeze în luptă înainte să ajungă pe crestele lor de necucerit. Se credea că apașii ar fi fost conduși de Geronimo al III-lea, nepotul acelui Geronimo care fusese vânat de armata Statelor Unite timp de trei ani, în anii 1880, în Arizona”, spunea White.

Tot la 3 septembrie:

1189: Este încoronat la Westminster Abbey Richard I (Inimă-de-Leu).

1650: Oliver Cromwell îi înfrânge pe scoțieni în a doua bătălie de la Dunbar.

1651: Oliver Cromwell înfrânge trupele regaliste conduse de Carol I la Worcester, punând capăt Războiului Civil.

1658: Moare Oliver Cromwell.

1939: Marea Britanie declară război Germaniei.

1950: Traian Vuia se stinge din viață la București.

