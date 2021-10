Uniunea Polonezilor din România a continuat săptămâna aceasta proiectul „Să salvăm de la uitare”. Președintele Uniunii, deputatul Ghervazen Longher, a ajuns împreună cu tinerii comunități poloneze la cimitirul vechi din Cacica unde s-au ocupat de curățarea și îngrijirea unora dintre cele mai vechi morminte din Europa de Est unde se odihnesc atât etnici polonezi, cât și germani. Ghervazen Longher a ținut să mulțumească tinerilor și tuturor celor care s-au implicat în această acțiune. ”Este extrem de important să păstrăm vie memoria strămoșilor noștri iar tinerii au o mare responsabilitate față de neamul și tradițiile poloneze care trebuie transmise generațiilor următoare”, a declarat parlamentarul sucevean.

