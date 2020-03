Avand in vedere faptul ca, din motive obiective, unii studenti cazati in caminul universitatii se afla in situatii dificile care nu le permit asigurarea conditiilor minime de intretinere, incepand cu joi, 19 martie 2020, acestei categorii de studenti li se va putea asigura o masa de pranz, in limita sumei de 15 lei pe zi, din veniturile proprii ale Universitatii.

In acest sens, studentii, care nu sunt angajati si nu au alte surse de venituri, vor completa o declaratie pe proprie raspundere la administratia căminului C4, declarand perioada in care vor ramane cazati in camin si pentru care doresc sa fie sprijiniti cu o masa zilnica.

De asemenea, ne adresam studentilor universitatii sa dea dovada de spirit de intrajutorare si sa acorde tot sprijinul posibil colegilor aflati in dificultate.

In cazul in care vor aparea si alte situatii critice, vom incerca sa gasim cele mai bune solutii pentru a rezolva problemele studentilor aflati in dificultate.