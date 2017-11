A inceput sezonul cadourilor! Si nu doar al celor care aduc fericire intr-o seara magica, ci mai ales al celor care transforma destine!

La Cluburile cu Lipici, centrele educative deschise de Fundatia de Sprijin Comunitar in satele izolate si sarace ale judetului, 600 de copii isi asteapta cu emotie darurile visate tot anul, pentru care au fost cuminti, silitori si au trecut cu rabdare peste toate greutatile pe care viata de zi cu zi le ofera. Au muncit alaturi de parinti la camp, au dus animalele la pascut, au ajutat in gospodarie la carat apa, la taiat lemne, au avut grija de fratii mai mici si s-au multumim uneori si cu o singura masa adevarata pe zi. Au fost si darnici: au impartit hainele si incaltamintea cu fratii, chiar si caietele uneori si au avut grija cu sfintenie de putinele jucarii pe care le-au primit anul trecut, de Craciun, la Clubul cu Lipici!

Acum asteapta, cu bucurie si nerabdare, o noua serbare de Craciun la Club, unde vor primi iarasi daruri frumoase, pregatite de oameni generosi din toate colturile tarii, despre care ei stiu ca sunt ajutoarele lui Mos Craciun. Pentru multi dintre ei, acesta va fi singurul cadou adevarat primit in acest an, ceea ce il face si mai asteptat si mai pretios…

Iar munca si asteptarea le va fi rasplatita pe masura. Caci toate scrisorile acestor micuti, trimise cu drag Mosului, au ajuns la voluntari cu suflet de aur care vor pregati cadourile mult visate.

Primii pe lista Mosilor Craciun sunt Selgros Bacau si clientii magazinului, reuniti vinerea trecuta in cadrul intalnirii de final de an. Urmand traditia ultimelor sase editii ale evenimentului, toti banii stransi din vanzarea biletelor la tombola serii, mai precis 7900 lei, au fost donati catre beneficiarii FSC si proiectele dedicate acestora.

Banii se vor transforma nu doar in cadouri frumoase de Craciun, ci vor fi folositi si pentru a oferi copiilor un dar pentru intreaga viata: EDUCATIA! O parte din aceasta donatie va sustine activitatile educative din Cluburile cu Lipici unde acesti copii gasesc zilnic conditii bune pentru a-si face temele, rechizite de calitate, sunt inconjurati cu grija si rabdare de educatori si voluntari si isi construiesc voiitorul la care viseaza!

„Pentru un copil, un cadou de Craciun aduce multa bucurie si transforma o zi obisnuita intr-una magica! Dar educatia ramane pentru ei darul cel mai de pret. Este darul care le schimba intreaga viata! Acesta este motivul pentru care in acest an, sub sloganul Gesturi Care Schimba Destine invitam bacauanii, ca prin donatii sau sponsorizari sa sustina dreptul copiilor saraci la educatie de calitate. Oferind o suma lunara, chiar si una modica, pentru finantarea unuia dintre Cluburile cu Lipici ale FSC, orice om care doreste sa schimbe in mod pozitiv viata unui copil, poate sa-i ofere acestuia darul care il va ajuta sa-si construiasca un viitor demn, bazat pe munca si valori sanatoase. Donatiile pot fi facute simplu, pe site-ul www.fsc.ro, sau contactandu-ne la telefon 0728 028 082”, a declarat Ionut Chirita, coordonator PR.