Primarul din Putna, Gheorghe Coroamă, și-a depus candidatura din partea PNL pentru un nou mandat la conducerea acestei comune. „În primul rând mulțumesc tuturor pentru colaborare, pentru sprijin și încredere, dar mai ales pentru onoarea ce mi-ați oferit o de a fi primarul comunei Putna. Vin în fața dumneavoastră cu fruntea sus, și spun asta pentru că, uitându-mă în urmă, se pot vedea mulți km de drumuri comunale modernizate, în zilele următoare încep lucrările la un alt proiect, au fost modernizate cele două școli, au fost construite două grădinițe noi, au fost refăcute două cămine culturale, au fost parcurse cele mai grele etape și s-a ajuns la semnarea contractului de finanțare pentru marele proiect de apă și canal, a fost construită o sală de sport, avem in lucru cea mai modernă bază sportivă din zonă, a fost înlocuit iluminatul public cu unul modern și eficient și multe alte lucruri s-au întâmplat și se pot vedea. De asemenea am participat împreună la atâtea evenimente apreciate peste tot și care au devenit tradiție in comuna noastră”, le-a transmis Gheorghe Coroamă locuitorilor comunei Putna. El a spus că știe că nu a atins toate obiectivele propuse și nu a reușit să mulțumească pe toată lumea, dar a precizat că întotdeauna s-a străduit să răspundă nevoilor publice sau personale ale cetățenilor.

„Iubesc Putna, iubesc putnenii și îmi doresc să continuăm împreună considerând că am forța și experiența necesară pentru a implementa noi proiecte in direcția modernizării și dezvoltării localității, conștient fiind de toate provocările care vor urma.

Nădăjduind că vom avea condiții prielnice vă aștept la urne pe 27 Septembrie, și indiferent de opțiunea dumneavoastră, vă asigur că voi fi un om echilibrat, cu același respect pentru fiecare”, a încheiat Gheorghe Coroamă.