Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat că Wizz Air a anunțat în mod oficial că începe operarea de curse aeriene de pe Aeroportul „Ștefan cel Mare” Suceava către Germania, pe aeroportul din Memmingen. Prezent la Graz, în Austria, Gheorghe Flutur a spus că Wizz Air va avea zboruri către această destinație din Germania începând cu data de 17 iunie 2019. De precizat că începând de astăzi, de la ora 11:00, Wizz Air a pus deja în vânzare biletele pentru zborurile de la Suceava către Memmingen, care au prețuri începând de la 99 de lei, pentru un segment de zbor. Noile cursele aeriene vor decola din Memmingen la ora 10:20 și vor ajunge pe Aeroportul Ștefan cel Mare la ora 13:25. Zborul retur va pleca de la Suceava la ora 13:55 și va ateriza în Germania la ora 15:10.

„O veste foarte bună, extrem de importantă, pot sa va anunț de aici de la Graz, unde suntem cu o delegație a județului Suceava. Se introduc zboruri de la Suceava spre Germania, pe aeroportul din Memmingen. Cursele, cu o frecvență de trei zboruri pe săptămână, Luni, Miercuri și Vineri, se introduc începând cu data 17 iunie, vor fi operate de compania Wizzair”, a declarat Gheorghe Flutur, care a adăugat că introducerea noilor zboruri din Suceava către Germania are loc după demersurile începute anul trecut de Consiliul Județean Suceava, în cadrul acțiunilor desfășurate în cadrul parteneriatului cu Regiunea Schwaben.

„Nu aveam curse spre Germania, spre centrul Europei. Acum Suceava este legată de cea mai dezvoltată zonă a Germaniei, Bavaria și Bad Wurtenberg”, a declarat Flutur. El a arătat că de la aeroportul Memmingen, situat la 100 de km de Munchen și la 100 km de Stuttgart se poate ajunge foarte ușor în sudul Germaniei și sunt conexiuni cu toată Germania, dar și cu Austria sau Elveția.