Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat că după discuțiile purtate la compania Tarom cu privire la suplimentarea curselor pe relația București-Suceava și retur, într-o primă fază vor fi introduse încă trei frecvențe.

Gheorghe Flutur a arătat că pentru perioada 31 iulie – 30 octombrie a fost inclusă cursa de noapte de sâmbătă spre duminică, cu programul Otopeni 21:45 – Suceava 22:55 / Suceava 05:20 – Otopeni 06:40. De asemenea, pentru perioada 29 iulie – 29 octombrie se introduc două curse suplimentare în zilele de joi si vineri cu următorul program: Otopeni 18.15 – Suceava 19.25 / Suceava 19.50 – Otopeni 21.05

„Este un lucru bun pentru toți cei care doresc sa viziteze județul, având astfel legături mai bune din mai multe tari. Este un lucru bun pentru mediul de afaceri, pentru toți cei care trebuie sa fie în scurt timp în capitală”, a precizat Gheorghe Flutur.