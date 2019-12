Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat, astăzi, începerea investiției în construcția autostrăzii A7, Siret – Suceava – Ploiești. Gheorghe Flutur a făcut declarația după o ședință care a avut loc la sediul Consiliului Județean Suceava, la care au participat noul director general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Sorin Scarlat și prefectul județului Suceava, Alexandru Moldovan, discuțiile fiind despre perspectivele investiționale în infrastructura rutieră din județ. Flutur a spus că cea mai bună veste pentru suceveni este că se va construi autostrada Siret – Suceava – Ploiești (A7), care va fi finanțată din fonduri europene.

„Studiile de fezabilitate pentru tronsoanele Siret – Suceava, de 41 de kilometri și Suceava – Pașcani, de 60 de kilometri vor fi scoase la licitație până la sfârșitul acestei luni. Valorile estimative pentru Siret -Suceava sunt de 893 milioane lei, iar pentru Suceava – Pașcani de 1,3 miliarde lei”, a arătat Gheorghe Flutur. El a declarat că lungimea totală a autostrăzii A7 este de 430 de km iar valoarea va fi de 4,9 miliarde lei cu TVA

Făcând referire la Autostrada Nordului Suceava – Dej – Satu Mare, Gheorghe Flutur a precizat că în cadrul ședinței a fost prezentată etapizarea proiectului și tratarea în primă fază a centurilor ocolitoare de pe traseu, respectiv cele din Gura Humorului, Câmpulung, Vatra Dornei. „Acum se discută despre transferarea unor bani de la POIM la POR pentru ca aceste centuri să fie eligibile. În perioada imediat următoare vor veni specialiști din cadrul CNAIR pentru a discuta la concret realizarea centurilor”, a arătat șeful administrației județene.

Gheorghe Flutur a mai declarat că la discuții a participat și directorul DRDP Iași, Mugurel Laicu, căruia i-a solicitat modernizarea DN2 Grănicești – Vama Siret, modernizarea unor porțiuni din DN 17 Suceava – Vatra Dornei, modernizarea DN Păltinoasa – Marginea – Vicovu de Sus, modernizarea DN Adâncata – Zvorâștea, Rădăuți – Gălănești, Sadova – trei Movile – Ciumârna, precum și investiții în sensuri giratorii.

„Am solicitat ca aceste întâlniri să aibă loc periodic și la ele să participe și reprezentanți ai Consiliului Județean, șefi de instituții deconcentrate pentru a găsi cele mai bune și cele mai rapide soluții pentru rezolvarea problemelor”, a spus Flutur, care a mai adăugat că „în ultimii ani Consiliul Județean a fost fugărit de la aceste întâlniri și cred că județul a avut de pierdut”.

, 7.0 out of 10 based on 3 ratings