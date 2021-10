Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, apreciază activitatea managerului Spitalului Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou”, medicul cardiolog Alexandru Calancea. Totodată, el a salutat faptul că și alte spitale din județ încep să se implice în lupta împotriva COVID. Președintele Flutur a declarat, la Radio Top: „Medicul Calancea își face foarte bine treaba și pentru mine este o surpriză plăcută. Lucrez foarte bine cu managerul Calancea și-n primul rând văd că rezistă. Sunăm la el și la 12 noaptea și la 3 dimineața, pentru că situația e de așa natură. Noi l-am împuternicit să fie coordonatorul pentru combaterea COVID în vederea stabilirii fluxului de pacienți în spitale. Era înghesuială numai la Suceava, la Spitalul Județean. Toată lumea trimitea aici pacienți cu coronavirus, după ce le dădea câte un paracetamol. A fost și o discuție, că după ce-am umplut Spitalul Vechi cu pacienți COVID îl umplem la loc și pe ăla Nou cu COVID? Și când ai non-COVID de tratat, de operat, ce faci, unde te duci cu el? Că nu te poți duce la Dorna, la Siret sau la Fălticeni. Totuși, la Spitalul Județean sunt specializări și dotări mai bune. S-a tărăgănat treaba, dar până la urmă s-a înțeles că Spitalul Județean trebuie sprijinit de celelalte spitale. Asta, după ce am văzut mai multă fermitate și o atitudine mai hotărâtă la Direcția de Sănătate Publică”. Gheorghe Flutur a completat: „Trebuie să fie solidare toate spitalele din județ, pentru că bolnavii vin de peste tot. Dacă până acum, spitalele din provincie găzduiau doar forme ușoare de COVID, acum gestionează forme medii și chiar grave”.

