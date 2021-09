Consiliul Național al PNL a ales astăzi echipa de conducere a partidului care va fi alături președintelui Florin Cîțu. Liderul județean al liberalilor suceveni, Gheorghe Flutur, a câștigat una din cele patru funcții de prim vicepreședinte al PNL la nivel național acumulând cel mai mare număr de voturi. Astfel, Gheorghe Flutur a contabilizat 1.674 de voturi, fiind urmat de Iulian Dumitrescu cu 1.620 de voturi, Lucian Bode cu 1.551 de voturi și Rareș Bogdan cu 1.107 voturi. Gheorghe Flutur se va ocupa de politici publice, Rareș Bogdan de comunicare și relații internaționale, Iulian Dumitrescu de mediul de afaceri și societate civilă și Lucian Bode de strategii politice.

, 9.5 out of 10 based on 2 ratings