Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a dat startul campaniei de plantare în județul Suceava. Prima acțiune de plantare în cadrul acestei campanii a avut loc astăzi la depozitul ecologic de deșeuri de la Moara. Aici a început plantarea de puieți de salcâm, la acțiune fiind prezenți și angajați ai operatorului și din Unitatea de Implementare a Proiectului SMID. „Vom planta câteva mii de puieți de talie mare pentru a crea un gard viu perimetral, o perdea, în jurul depozitului. Consider că este foarte important să facem acțiuni de plantare cât mai ample. De asemenea, voi propune în prima ședință a Consiliului Județean să acordăm premii primăriilor care vor planta suprafețe mari, in special pe terenuri degradate. Plantarea unui copac este un gest care trebuie apreciat”, a declarat Gheorghe Flutur. El a spus că această campanie va continua și în zilele următoare. Președintele CJ Suceava a arătat că Direcția Silvică va putea sprijini campania de plantare oferind puieți de diferite specii în funcție de zona județului unde vor fi organizate astfel de acțiuni.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating