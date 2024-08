Câteva mii de suceveni și turiști au fost prezenți, astăzi, la ediția de anul acesta a „Sărbătorii Muntelui” care a avut loc în masivul Rarău, în locul numit „Munceii Rarăului”. Sărbătoarea Muntelui a fost deschisă în sunet de buciume, iar cei prezenți s-au bucurat de spectacolele populare care au avut loc pe tot parcursul evenimentului. La deschiderea oficială a fost prezenți președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, care a ținut să precizeze că îl leagă foarte multe lucruri de această sărbătoare. El a spus că „Sărbătoarea Muntelui” este una dintre inițiativele sale, alături de Paștele în Bucovina, Crăciun în Bucovina, Hora Bucovinei, Pelerin în Bucovinei. Președintele CJ Suceava a subliniat faptul că muntele merita să aibă o sărbătoare a lui. „Mi-am pus întrebarea de ce sărbătorim muntele și pe munteni. Merită acest lucru pentru că mai mult de jumătate din suprafața județului Suceava este munte. Cu sate și cu oameni gospodari cu care noi ne mândrim. Și vreau să vă spun că la sfârșitul lunii septembrie aici la Piatra Șoimului am promisiunea că va fi gata acea panoramă. Noi facem o investiție, o nacelă cu braț pe care să urce turiștii și să vadă cea mai frumoasă panoramă din România, la Piatra Șoimului. Apoi mă gândesc că Rarăul l-am deschis tot eu și din Pojorâta și de pe Izvorul Alb, iar astăzi aveți acces și este o parcare civilizată aici și aștept și alte investiții. Deci merită să-l sărbătorim dar nu numai Rarăul. Gândiți-vă că la poalele Rarăului legăm acum Câmpulungul de Codrii Seculari de la Slătioara. S-au tăiat acești munți cu drumuri frumoase ca să putem ajunge în vârful muntelui. Mergeți pe Măgura de la Mălini unde este aproape gata superbul drum din Baltagul. Tot acum făcut de noi. Terminăm drumul de la Bilbor spre Toplița, tot făcut de noi. Apoi drumul de pe Valea Someșului, Grădinița – Coșna și multe alte investiții în zona de munte. Și de ce am spus asta? Pentru că am făcut drumuri ca să ajungem în zonele frumoase și la muncă și la sărbătoare. De multe ori mi s-a reproșat că am făcut prea multe sărbători. Nu sunt multe. Duminica merită și muntenii mei dragi să sărbătorească”, a spus Flutur.

El a ținut să amintească și de briliantele muntelui, făcând referire la campioana olimpică la canotaj, Ancuța Bodnar, care a fost prezentă la „Sărbătoarea Muntelui” de astăzi. „Ancuța Bodnar este fata noastră de la munte, de la Vatra Moldoviței, care a venit împreună cu familia dumneaei aici. Muntele mai are și alți proaspeți campioni cu medalii de aur. Și campioana noastră de la Frasin, Roxana Anghel. Ionela Lehaci de la Câmpulung Moldovenesc, sau campionul nostru de la Broșteni. Muntele dă oameni gospodari, oameni aleși, artiști, dă folclor și dă campioni. Vreau să vă urez petrecere frumoasă, să vă îndemn să păstrați aceste sărbători și portul popular pentru că mult contează asta. Ancuța felicitări, mă înclin în fața ta”, a transmis Gheorghe Flutur.

În cuvântul său, Ancuța Bodnar a ținut să transmită că Bucovina este cel mai frumos loc din România și i-a invitat pe turiști să vină aici în vizită. „Am venit cu mare bucurie la această frumoasă sărătoare a muntelui. Vin de fiecare dată când sunt acasă pentru că Bucovina are cele mai frumoase sărbători, Bucovina este renumită în țară și nu numai. Toate aceste lucruri i se datorează domnului președinte pentru că el a avut grijă să aducă Bucovina la un punct așa de înalt. Noi sportivii facem tot posibilul să aducem România pe primul loc, să aducem Suceava pe primul loc. Pentru că suntem foarte mândri de zona de care aparținem. Vă invit pe fiecare dintre voi cu mare drag să veniți în Bucovina pentru că este cel mai frumos”, a declarat campioana olimpică la canotaj.

În final, președintele CJ Suceava a ținut să le transmită celor prezenți un scurt mesaj: „vedeți, Bucovina știe adevăratul aur. Aurul este Ancuța Bodnar. Cred că ați înțeles bine ce am vrut să spun”.