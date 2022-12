Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a fost ales astăzi președinte al Consiliului pentru Dezvoltare Regională (CDR) Nord-Est, pentru anul 2023. Gheorghe Flutur a mai deținut această funcţie în perioada 2008-2012.În urma alegerilor, vicepreședinte al CDR Nord-Est în anul 2023 va fi președintele CJ Botoșani, Doina Federovici.

„În anul 2023 debutează Programul Operațional Regional POR 2021-2027, perioadă în care, pentru cele 6 județe din Regiunea de Nord-Est, este disponibilă suma de 1,75 miliarde de euro. Mi-am propus ca pentru anul 2023 să urgentăm ghidurile și procedurile pentru a se putea semna contracte și a începe lucrări.

Mă refer în primul rând la capitolul accesibilitate, drumuri județene. Pentru noi avem în vedere legătura între municipiul Fălticeni și orașul Gura Humorului cu zona Mălini, unde ne propunem modernizarea drumului cât și pod nou peste apa Moldovei la Mălini. De asemenea, sunt prevăzute și proiecte pentru capitalele de județ pentru mobilitate urbană. Aici municipiul Suceava are proiecte de peste 60 de milioane de euro”, a declarat Flutur. El a spus că o noutate adoptată astăzi este că și celelalte municipii vor primi fonduri prin procedura de prealocare, adică Rădăuți, Fălticeni, Câmpulung Moldovenesc şi Vatra Dornei. „De asemenea, avem în vedere proiecte pe digitalizarea administrației publice în vederea îmbunătățirii raportului cu populația și cu agenții economici. Alte proiecte care vor intra la finanțare se referă la anveloparea clădirilor și reabilitarea termică, proiecte în domeniu educației- infrastructura de școli, proiecte pe turism cultural, balnear și agrement. De asemenea, sume mari de bani se vor aloca mediului de afaceri pe IMM-uri, în competitivitate, cercetare, inovare, dezvoltare competențe, în valoare de 357 milioane de euro”, a încheiat șeful administrației județene.