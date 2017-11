Liderul liberalilor suceveni şi preşedinte al Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, a fost ales, astăzi, preşedinte al Ligii Aleşilor Locali ai PNL. Alegerile în cadrul Congresului Ligii Aleşilor Locali ai Partidului Naţional a avut loc la Cluj Napoca, în prezenţa liderului acestei formaţiuni politice, Ludovic Orban.

Gheorghe Flutur a fost singurul candidat pentru funcţia de preşedinte al Ligii Aleşilor Locali ai PNL, el obţinând această funcţie cu unanimitate de voturi. După câştigarea funcţiei de preşedinte al Ligii Aleşilor Locali, Flutur va face parte şi din Biroul executiv central al PNL. La alegerile de astăzi, PNL Suceava a fost reprezentat de o delegaţie formată din 50 de aleşi locali. Tot astăzi, primarul Sucevei, Ion Lungu, a fost ales membru în Biroul Politic Național al Ligii Aleșilor Locali.

După alegerea în noua funcţie, Gheorghe Flutur, a precizat că a convocat deja Biroul Politic al Ligii Aleşilor Locali ai PNL pentru data de 4 decembrie a.c., pentru stabilirea unor priorităţi şi a unei poziţii oficiale cu privire la mai multe probleme, prima dintre acestea fiind bugetele comunităţilor locale. „Mă onorează poziţia pe care am câştigat-o astăzi prin alegeri, cu unanimitate, ca preşedinte al Ligii Aleşilor Locali. Cu această ocazie mi-am câştigat şi locul în Biroul Executiv Central lângă preşedintele partidului, în echipa de la vârf. Am convocat deja Biroul Politic al Ligii pentru data de 4 decembrie la Bucureşti, pentru a avea o poziţie oficială faţă de ultimele modificări legislative, în special în legat de bugetul comunităţilor locale. Şi va trebui să ne manifestăm poziţia fermă, alături de reprezentanţii noştri în Asociaţia municipiilor, oraşelor comunelor şi Consiliilor Judeţene din România, pentru că dorim transparenţa alocării resurselor financiare şi compensarea deficitului datorat scăderii impozitului pe venit”, a declarat Gheorghe Flutur.

El a precizat că propunerea liberalilor va fi ca impozitul pe venit să rămână în totalitate la comunităţilor locale de unde se colectează, iar redevenţele din exploatarea resurselor naturale să rămână în procent de peste 80% la primării. „Sunt doleanţe care vor fi susţinute de grupurile parlamentare ale PNL şi care vor fi materializate în propuneri legislative”, a spus Flutur. Pe de altă parte, el a ţinut să amintească şi de semnalele pozitive transmise de la Bruxelles, din partea grupului PPE. De precizat că la alegerile de astăzi a participat preşedintele grupului PPE în Comitetul Regiunilor, Michael Schneider. „Mesajele transmise astăzi de domnia sa sunt încurajatoare în ceea ce priveşte susţinerea politicilor liberale în domeniul descentralizării, în respectarea autonomiei locale, autonomie decizională şi financiară. De asemenea vorbim aici şi de întărirea rolului comunităţilor locale şi regionale”, a arătat Flutur.

Preşedintele Ligii Aleşilor Locali ai PNL a arătat că în această funcţie va susţine deblocarea Legii parteneriatului public privat legii pentru a dezvolta comunităţile locale, dar şi coordonarea unor activităţi la nivel judeţean care în momentul de faţă nu au o asemenea coordonare. „ Vorbim de domeniul sănătăţii. Şi uitaţi-vă la relaţiile între spitalele judeţele, zonale şi medici de familie. Nu există o coordonare. Apoi în domeniul infrastructurii de drumuri. Nu se poate să aşteptăm o companie naţională să ne spună unde avem nevoie de sensuri giratorii. Noi trebuie să ştim. Iar un masterplat general de transporturi trebuie să pornească de jos în sus, nu invers. Pe de altă parte, trebuie spus că atunci când ne vom întâlni pe data de 4 decembrie, la Bucureşti, vom analiza pas cu pas Codul Administrativ, Codul de procedură administrativă, pachetul legilor achiziţiilor publice, pentru a putea accelerarea absorbţia fondurilor europene”, a declarat Gheorghe Flutur.

La finalul discursului său, acesta a făcut un apel la unitate, şi nu doar la o unitate declarativă. „Măcar acum când intrăm în anul Centenar să pornească de la noi, de la liberali, un semnal de unitate pentru marile proiecte de ţară, cum ar fi modernizarea Constituţiei, infrastructura de transport mare pentru legarea celor trei provincii istorice, dar și strategii de dezvoltare economică în toate regiunile ţării”, a mai spus Flutur.

Nu în ultimul rând, Gheorghe Flutur a spus că îl bucură faptul că în Biroul Politic Național al Ligii Aleșilor Locali ai PNL a fost ales primarul Ion Lungu. „Mă bucur că alături de mine va fi și un om cu multă experienţă”, a mai precizat Gheorghe Flutur.