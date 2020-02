Președintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat, astazi, ca inca un pas foarte important a fost făcut pentru realizarea Sălii polivalente de 5.000 de locuri, din municipiul Suceava, Compania Națională de Investiții (CNI) a finalizat evaluarea ofertei și a stabilit oferta câștigătoare pentru realizare Studiu de fezabilitate, Studiu topografic, Studiu geotehnic, Întocmire documentații avize și acorduri – construire Sală polivalentă 5.000 de locuri în municipiul Suceava.

Flutur a arătat că o sală polivalentă este extrem de necesară municipiul și județului Suceava.

Presedintele Consiliului Judetean a spus ca Sala polivalentă din Suceava, cu o arhitectură și o structură asemănătoare celei de la Oradea, va fi amplasată la intrarea în municipiul Suceava, dinspre București, cu posibilitate de acces din Drumul European E85.

“La nivelul județului și al municipiului Suceava sunt la orizont și alte proiecte, în diferite stadii, pentru care sunt hotărât să intensific demersurile în perioada următoare”, a declarat Gheorghe Flutur.