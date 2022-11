Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a inaugurat, astăzi, două drumuri modernizate cu o lungime totală de 35 de kilometri în zona de nord a județului. Este vorba despre drumul Județean 291A Siret-Mușenița-Frătăuții Noi și DJ 178C Bilca – Frătăuții Vechi – Rădăuți. Pentru început , Gheorghe Flutur pe drumul județean care face legătura între orașul Siret și comune Frătăuții Noi, spre Vicovu de Sus, el fiind înoți de primarii din Mușenița, Siret și Frătăuții Noi. „Am făcut aici o investiție de 3,2 milioane de euro, modernizarea drumului județean pe 14 kilometri. Este un drum care a ieșit foarte bine și mulțumesc constructorului. Are 14 kilometri de șanțuri dalate, două straturi de asfalt, două poduri noi și unul reabilitat. Lățimea drumului este de 8 metri și practic este un drum paralel cu frontiera cu Ucraina. În spatele nostru, la 200 de metri este traseul viitoarei autostrăzi A7. Practic pe acest traseu se va face legătura între zona Rădăuți – Vicovu de Sus și autostrada A7 și orașul Siret. De fapt, din orașul Siret până la Vicov sunt 41 de kilometri și drumul acesta paralel rezolvă accesul populației din partea de Nord a județului Suceava spre Siret, spre A7 și spre Suceava”, a spus Gheorghe Flutur. El a adăugat că este bucuros că administrația județeană a putut să facă această investiție extrem de necesară, care asigură legătura între vama de la Siret și viitoarea vamă la Vicovu de Sus, dar care este extrem de importantă pentru dezvoltarea localităților din zonă. „Primii beneficiari sunt cei din Mușenița. Apoi sunt cei din Frătăuți și Siretul, care este un oraș important, un nod, și acum e mult mai ușor ca populația să vină la piață, să treacă frontiera spre Ucraina, sau să meargă de aici spre Vicovu de Sus, să treacă în Ucraina. Deci este o investiție extrem de importantă. Domnul primar Adrian Popoiu mai are un kilometru și ceva de asfaltat în oraș, dar ei lucrează puternic la apă și canalizare și se termină și în interiorul orașului”, a arătat șeful administrației județene.

Primarul din Siret, Adrian Popoiu, a evidențiat faptul că prin modernizarea acestui drum crește calitatea vieții cetățenilor din Mușenița

Prezent la inaugurarea acestui drum, primarul din Siret, Adrian Popoiu, a spus că această investiție este foarte importantă pentru locuitorii orașului Siret, dar în special pentru comuna Mușenița. „Să nu uităm că e o investiție extrem de importantă și calitatea vieții celor din comuna Mușenița crește foarte mult. Să nu uităm de această mobilitate rutieră care a fost aproape imposibilă de la Mușenița la Siret, sau de la Mușenița către comuna Frătăuții Noi și Vicovu de Sus. E o dorință a noastră mai veche. Este și primarul localității Mușenița aici alături de noi și ne bucurăm foarte mult că această investiție a fost în sfârșit finalizată. Și vreau să evidențiez constructorul foarte bun, SC Test Prima Suceava, pentru că e o lucrare de calitate. Se vede foarte bine că s-a lucrat absolut ireproșabil”, a spus Adrian Popoiu. El a fost completat de primarul din Mușenița, Radu Tudurean, care a declarat că „încep cu mulțumiri și nu spun Consiliului Județean, ci președintelui Gheorghe Flutur. Datorită lui avem drumul care ne-a scos din izolare. Efectiv comuna Mușenița era izolată. Nu aveam ieșire spre Rădăuți, Siret și Fărătăuți. Datorită dumnealui avem acest drum prin care efectiv începem să ne dezvoltăm. Norocul nostru cu acest drum este, pentru că aici este și gara. Din cauza conflictului din Ucraina avem gara Vicșani, unde se descarcă tot ce înseamnă ciment și cereale și dacă nu ar fi fost drumul nu aveam ieșire. Deci prioritatea numărul unu era drumul județean 291 A. Mulțumesc domnului președinte Consiliului Județean și sper ca și pe viitor să ne ajutați”. La rândul său, primarul din Frătăuții, George Olari, a mulțumit conducerii CJ Suceava pentru finalizarea acestui drum, el precizând că „noi avem 9,5 kilometri de drum făcut, din care 6,5 kilometri în intravilan. Adică drum pe care cetățenii din comună îl folosesc foarte mult. Este o legătură foarte importantă între Vicov – Frătăuții Noi, Mușenița și spre viitoare autostradă”.

Investiție de 8 milioane de euro pentru modernizarea drumului Bilca – Frătăuții Vechi – Rădăuți

Ulterior, președintele CJ Suceava a participat și la inaugurarea DJ 178C Bilca – Frătăuții Vechi – Rădăuți. Alături de șeful administrației județene au fost prezenți și primarul din Rădăuți, Bogdan Gheorghiu, cel din Vicovu de Sus, Vasile Iliuț, precum și primarii din localitățile care vor fi deservite de această rută rutieră. „Aștept de multă vreme și cred că așteaptă și cetățenii din nordul județului Suceava acest moment. Suntem la Frătăuții noi la intersecția a două drumuri județene modernizate recent. Drumul care leagă Siretul de Vicovu de Sus prin Mușenița, Frătăuții Noi – Bilca și merge spre Vicovu de Sus și drumul județean care vine de la Rădăuți, Frătăuții Vechi, Frătăuții Noi și merge spre Bilca și Vicovu de Sus. Primul are 42 de kilometri lungime, iar cel de la Rădăuți până la Vicovu de Sus are 32. Suntem într-un sens giratoriu pe care l-am construit , e o investiție mare a CJ Suceava. Această investiție în acest drum este de peste 8 milioane de euro. Aici sunt 21 de kilometri de drum județean modernizat care vine de la Rădăuți până la Vicovu de Sus, cu două sensuri giratorii. CJ Suceava numai în acest an a modernizat aici două tronsoane de drum în lungime totală de peste 35 de kilometri, o investiție totală de peste 11 milioane de euro. Vorbim partea de Nord a județului Suceava, o zonă populată, paralelă cu granița cu Ucraina. Nu departe de aici este biserica Fântâna Albă, locul unde s-a scris istorie dincolo în teritoriul Ucrainei de astăzi. Dar vreau să vă spun că investițiile le-am făcut pentru accesul populației, legătura mai ușoară între Rădăuți, Siret și Vicov, cele trei orașe. Aici sunt șapte primari care sunt beneficiarii acestor investiții cu populația lor. Rădăuți, Siret, Frătăuții Vechi, Frătăuții Noi, Vicovu de Sus, Bilca, Mușenița”, a transmis Gheorghe Flutur. El a ținut să mai precizeze că CJ Suceava are lucrări de modernizare a peste 230 de kilometri de drumuri județene, astăzi fiind inaugurați 35 de kilometri. „Mă gândesc și la faptul că fiecare primărie are la rândul ei investiții, de la Frătăuții vechi, care are investiții în apă și canal, la Bilca, unde sunt investiții în modernizare de drumuri pe Anghel Saligny, la Mușenița care a anunțat investiții spre Vășcăuți. Toate localitățile. Vicovu de Sus are un drum pe care vrem să-l folosim ca șosea de centură. Din frontieră să scoatem direct traficul și să iasă direct undeva în zona Bilca. Deci toți primarii au investiții și îi felicit și mă bucur că sunt oameni de toată isprava pentru că s-au implicat foarte mult în dezvoltarea infrastructurii localităților lor. Cred că e o imagine pozitivă a județului Suceava și nu doar parte de nord a județului. Dar astăzi ne-am făcut timp să arătăm ce facem noi, ce fac primarii în această parte de țară”, a încheiat Flutur.