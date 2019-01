Bucurie mare la deschiderea pârtiei de schi de pe Rarău eveniment care a avut loc sâmbătă, 5 ianuarie. Chiar dacă nu a mers totul perfect, telegondola având perioade în care nu a putut urca din cauza unor probleme tehnice, poporul care a venit să vadă minunea nu s-a plictisit. În afară de schiat lumea s-a întreținut la un pahar de vin fiert sau un mic la grătar pe o vreme cu adevărat superbă. Bucuros a fost și președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur. Nerăbdător, Flutur a ajuns pe pârtie cu mult înainte de ora programată pentru inaugurare. El a probat pârtia atât cu snowmobilul cât și cu șenilata. Șeful administrației județene nu s-a bucurat de unul singur ci a împărtășit bucuria cu cei din jur. Gheorghe Flutur i-a plimbat cu snowmobilul și cu șenilata pe toți cei care au dorit. Printre clienții lui Flutur s-au aflat și colegii săi de partid, deputatul Ioan Bălan și primarul Ion Lungu.

