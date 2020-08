Șeful administrației județene, Gheorghe Flutur, a inspectat astăzi lucrările la noul bloc operator al Spitalului Județean Suceava. El a fost însoțit de managerul interimar al spitalului, dr. Alexandru Calancea și directorul medical dr. Mircea Jurchiș. Flutur a spus că lucrările se realizează în pavilionul D al spitalului nou, printr-o supraînălțare, noul bloc operator urmând să aibă o suprafață de 1.100 de metri pătrați. El a precizat că în total vor fi patru săli de operații noi. „Spitalul Județean Suceava are acum 15 săli de operații. Și din bani de la Consiliul Județean, adică circa 30 de milioane de lei, se va extinde blocul operator”, a spus președintele Consiliului Județean. El a adăugat că termenul de finalizare a lucrărilor este 15 septembrie 2020. „Este o lucrare foarte delicată pentru că dotările sunt de ultimă generație și se are în vedere în special securitatea pacienților. Este vorba de sisteme de climatizare, de spălare, de dezinfectare a pereților, a instrumentarului, a sălilor, accesul pacienților, accesul materialelor cu care se intervine pentru a fi trimise la sterilizare. Pe mine mă bucură faptul că se vor diversifica intervențiile, fie că vorbim de ortopedie, neurochirurgie sau alte specializări. Era nevoie de alte spații pentru că la Suceava numărul de pacienți care se operează anual, în medie, s-a dublat față de ce era acum 7 – 8 ani. Dacă aveam 4.500 – 5.000 de intervenții, acum avem peste 10.000. Sper la revenirea în normalitate a Spitalului Județean Suceava. Și nu numai sper, ci luptăm să revenim la normalitate pentru ca oamenii care au nevoie să fie operați aici la Suceava, pentru că sunt condiții. Iar aceste blocuri operatoare vin în întâmpinarea pacienților și a serviciilor de calitate. Mă interesează calitatea. Finanțarea am asigurat-o la timp”, a spus Gheorghe Flutur.

La rândul său, managerul Spitalului Județean, Alexandru Calancea, a a spus că își dorește ca spitalul să revină la normalitate cât mai repede. „Îmi doresc să redăm acest spital pacienților non-Covid. Să funcționăm în aceste săli și să devenim un spital de elită și să revenim acolo unde ne este locul”, a spus dr. Alexandru Calancea.

De asemenea, directorul medical al spitalului, dr. Mircea Jurchis, a spus că această investiție într-un nou bloc operator reprezenta o „necesitate imperioasă în această zonă”, având în vedere că numărul intervențiilor chirurgicale a crescut vertiginos în ultima decadă. „Suntem undeva la peste 10.000 de intervenții chirurgicale. Sperăm din tot sufletul să revenim la ceea ce am fost. Sperăm să oferim cetățenilor acestui județ servicii medicale de calitate în condițiile în care deplasarea în alte zone pentru tratarea altor patologii se realizează cu foarte mare dificultate. Sperăm din suflet cât de curând să primim pacienții noștri în această construcție minunată”, a spus directorul medical al Spitalului Județean Suceava.