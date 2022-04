Liderul liberalilor suceveni, Gheorghe Flutur, a preluat oficial funcția de președinte interimar al PNL. Gheorghe Flutur a fost ales în această funcție cu unanimitate de voturi în cadrul Consiliului Național al PNL, care s-a duminică. Flutur va deține această funcție până la Congresul de alegeri care se va desfășura pe 10 aprilie, în cadrul Consiliul National al liberalilor. Cel care l-a propus pe Gheorghe Flutur să preia conducerea interimară a partidului a fost ministrul de interne Lucian Bode, acesta precizând că liderul liberalilor suceveni are vechimea cea mai mare în PNL dintre cei patru prim-vicepreședinți. Votul a fost unanim.

Lucian Bode a fost votat secretar general al partidului, cu o singură abținere.

Reamintim că președintele Senatului Florin Cîțu și-a dat demisia, sâmbătă, de la conducerea PNL.